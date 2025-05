Pour chaque plein d'essence, un repas sera offert à Banques alimentaires Canada pour lutter contre la faim

LAVAL, QC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Couche-Tard annonce le retour de la Journée Essence en folie, un événement à durée limitée qui permet aux Canadiens de faire des économies tout en célébrant le début non officiel de l'été. Le 22 mai, de 16 h à 19 h (heure locale), les clients de Couche-Tard pourront économiser 10 cents par litre, avec la réduction appliquée directement à la pompe*.

En plus d'offrir des économies, Couche-Tard est fière de soutenir Banques alimentaires Canada. Pour chaque plein d'essence effectué durant la Journée Essence en folie, Couche-Tard fera don d'un repas à Banques alimentaires Canada.

« Nous sommes ravis d'offrir des économies à la pompe à tous nos précieux clients, qu'ils soient nouveaux ou fidèles, déclare Stéphane Trudel, Vice-président principal pour Couche-Tard Canada. Nous sommes également heureux de contribuer positivement en offrant un repas à Banques alimentaires Canada pour chaque plein. »

« Plus de 2 millions de personnes se sont rendues dans les banques alimentaires ce mois-ci : le recours aux banques alimentaires au Canada n'a jamais été aussi important. Nous sommes grandement reconnaissants de ce partenariat avec Couche-Tard, qui apportera un soutien essentiel aux Canadiens dans le besoin cet été. Cela nous aidera à fournir des aliments et des ressources indispensables partout au pays, » affirme Erin Filey-Wronecki, chef du développement et des partenariats de Banques alimentaires Canada.

Joignez-vous à Couche-Tard le 22 mai de 16 h à 19 h, heure locale, pour la Journée Essence en folie. Faites le plein, soutenez une bonne cause et faites de Couche-Tard votre destination privilégiée pour le coup d'envoi non officiel de l'été.

Les clients peuvent trouver la station-service Couche-Tard la plus proche en consultant le site https://www.couche-tard.com/essence-en-folie

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un chef de file mondial dans l'industrie de la commodité et de la mobilité, exerçant ses activités dans 29 pays et territoires et comptant près de 17 000 magasins, dont environ 13 000 offrent de l'essence pour le transport routier. Avec ses enseignes Couche-Tard bien connues, elle est l'un des plus grands exploitants indépendants de dépanneurs aux États-Unis et constitue un chef de file dans l'industrie des dépanneurs et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes ainsi qu'en Irlande. Elle possède également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne ainsi qu'à Hong Kong, région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Environ 149 000 personnes sont employées au sein de son réseau. Pour obtenir plus amples renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels vérifiés, ses états financiers consolidés intermédiaires condensés non vérifiés et son rapport de gestion, veuillez visiter le site Web https://corpo.couche-tard.com.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les personnes vivant au Canada en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 2 millions de visites par mois. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 829 millions de dollars en aide alimentaire et plus de 245 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale, tout en préconisant des mesures concrètes de la part des gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr/ pour en apprendre davantage.

* La réduction de 10 cents par litre commence aujourd'hui à 16 h (heure locale) et se termine à 19 h (heure locale) dans les stations-service Couche-Tard/Circle K participantes en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Manitoba, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard, jusqu'à épuisement des stocks. Dans les stations-service Circle K de l'Île-du-Prince-Édouard, les clients doivent payer leur plein d'essence en magasin pour bénéficier de la réduction. En Nouvelle-Écosse, la réduction maximale autorisée sera limitée à 100 litres par véhicule. Dans l'éventualité où Couche-Tard modifie l'heure de début de la Journée Essence en folie, le rabais de 10 cents par litre sera calculé en fonction du dernier prix au litre affiché au début de la Journée Essence en folie. Le prix affiché à la pompe tiendra compte du rabais pendant cette période. Pour chaque achat d'essence effectué durant la période de trois heures, l'équivalent d'un repas sera donné à Banques alimentaires Canada, jusqu'à concurrence de 200 000 repas (valeur de 100 000 $) partout au Canada (selon Banques alimentaires Canada, 1 $ = 2 repas). Pour en savoir plus, consultez le site CircleK.com.

