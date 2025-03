« Le grand concours Couche-Tard est notre façon de redonner à nos fidèles clients canadiens chaque fois qu'ils se rendent dans l'un de nos magasins, a déclaré Alissa Woo, directrice du marketing chez Couche-Tard Canada. En tant qu'entreprise fièrement canadienne, nous cherchons toujours des moyens de récompenser nos clients chaque fois qu'ils se rendent dans l'un de nos établissements en leur proposant des promotions et des rabais intéressants. Désormais, leurs collations et boissons Couche-Tard préférées leur offrent également la possibilité de gagner gros. »

Pour participer au concours, rien de plus simple : à chaque visite, les clients peuvent se rendre au jeux.couche-tard.com et télécharger leur reçu de caisse, saisir le code CUP d'un produit participant ou s'enregistrer en magasin par GPS. Ils seront alors inscrits pour le tirage des grands prix et des prix hebdomadaires et débloqueront des récompenses à chaque 4 visites pendant la période de concours. Les clients disposeront de 7 jours pour échanger leurs récompenses en magasin, qui comprennent des collations gratuites ou à prix réduit, des plats chauds, des boissons et des réductions sur le carburant. Le concours se termine le 28 avril 2025, et les gagnants des grands prix seront sélectionnés le 30 avril 2025. Les gagnants seront contactés directement par messagerie texte au numéro de téléphone qu'ils auront fourni.

« Les clients reçoivent une récompense toutes les 4 visites! Ils peuvent également gagner 1 000 $ par semaine et tenter de remporter les grands prix de 75 000 $, ce qui rend chaque visite encore plus excitante, a ajouté Mme Woo. Nous sommes impatients de voir l'engouement que cette promotion suscitera au sein de la communauté. »

Couche-Tard encourage ses clients à participer en se rendant dans le magasin le plus proche pour augmenter leurs chances de gagner en achetant des produits sélectionnés.

Renseignez-vous sur Le grand concours Couche-Tard et découvrez les récompenses qui vous attendent! Visitez votre Couche-Tard le plus proche ou consultez le jeux.couche-tard.com pour connaître les détails de la campagne.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un chef de file mondial de la commodité et de la mobilité qui exerce des activités dans 31 pays et territoires, avec plus de 16 800 magasins, dont environ 13 100 qui proposent du carburant pour le transport routier. Avec ses enseignes Couche-Tard bien connues, elle est l'un des plus grands exploitants indépendants de dépanneurs aux États-Unis et constitue un chef de file dans l'industrie des dépanneurs et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, en Belgique ainsi qu'en Irlande. L'entreprise a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et à Hong Kong. Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Règlement du concours « Le grand concours Couche-Tard »

Limite : un (1) grand prix par participant et par foyer pendant la période du concours. Le commanditaire ou son représentant désigné tentera jusqu'à trois (3) fois de communiquer avec les participants sélectionnés par message texte à partir du code abrégé 247-253 de Circle K/Couche-Tard au numéro de téléphone mobile fourni au moment de l'inscription dans les cinq (5) jours ouvrables suivants le tirage des grands prix. Si le participant sélectionné : (i) ne peut être contacté après trois (3) tentatives ou dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la sélection (selon la première éventualité); ou (ii) si toute notification est retournée comme étant non distribuable, le participant sélectionné sera alors disqualifié et un autre participant pourra être sélectionné au hasard parmi les autres participations admissibles reçues. Si le temps le permet, la procédure décrite ci-dessus sera répétée jusqu'à trois (3) fois, jusqu'à ce qu'un participant sélectionné ait été contacté et que le grand prix ait été attribué ou qu'il n'y ait plus de participations admissibles. Toute tentative de manipulation ou d'altération du système de sélection des gagnants ou de la base de données des participations entraînera la disqualification et d'éventuelles poursuites pénales.

Toutes les marques déposées et tous les noms de marque mentionnés ci-dessus appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ces offres sont valables sous réserve de disponibilité dans les établissements participants et jusqu'à épuisement des stocks. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer.

SOURCE Couche-Tard

Ressource pour les médias : [email protected]