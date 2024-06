- La triple paralympienne concourra pour la première fois en parabadminton aux Jeux

- Les Jeux paralympiques Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le Canada sera représenté par une athlète dans le sport du parabadminton aux Jeux paralympiques Paris 2024, ont annoncé jeudi le Comité paralympique canadien et Badminton Canada, avec la nomination de Yuka Chokyu qui concourra à la fin de l'été, aux Jeux.

Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 -- PARABADMINTON

La joueuse de parabadminton Yuka Chokyu nommée dans l’Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Yuka Chokyu -- Vancouver , C.-B.

Triple paralympienne dans le sport du tennis en fauteuil roulant (2000, 2004, 2008), Chokyu fera ses débuts paralympiques en parabadminton, 24 ans après avoir participé à ses premiers Jeux. Au tennis en fauteuil roulant, le fait marquant de sa carrière a été l'atteinte des quarts de finale en simple et en double femmes aux Jeux paralympiques de Sydney 2000.

Aujourd'hui, Chokyu est l'une des meilleures joueuses de parabadminton du Canada. Elle s'adonne à ce sport depuis 2017 et concourt dans la catégorie WH1. Elle a été médaillée de bronze en simple féminin aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 et médaillée d'argent à l'édition 2019, à Lima. Elle occupe actuellement le numéro 10 du classement mondial, mais s'était hissée jusqu'au septième rang au début de l'année, soit au mois de février.

« C'est pour moi un honneur d'être la première athlète en fauteuil roulant à représenter le Canada en badminton aux Jeux paralympiques », déclare Chokyu. « Je reste concentrée sur mon programme d'entraînement afin de donner le meilleur de moi-même dans la compétition. J'ai vraiment hâte de concourir aux Jeux, et peu importe le résultat, j'aimerais ramener un sourire à la maison. Je veux aussi profiter de l'atmosphère, car c'est ce qui est, à mon avis, le plus important. »

L'athlète de 57 ans deviendra la deuxième Canadienne à concourir dans le sport du parabadminton à des Jeux paralympiques. Le parabadminton a fait ses débuts dans le programme paralympique lors des Jeux de Tokyo 2020, où le pays avait été représenté par Olivia Meier (qui concourt dans la catégorie debout).

Pour les Jeux de Paris, Chokyu bénéficie d'une invitation de la commission bipartite attribuée par la Badminton World Federation. Elle participera à l'épreuve simple féminine WH1.

« Nous sommes très fiers et très heureux que Yuka soit en mesure de concourir aux Paralympiques de Paris », affirme Frank Gaudet, entraîneur national de parabadminton de Badminton Canada. « Elle représentera le Canada à merveille, car c'est une athlète professionnelle, amicale et avenante en plus d'être une joueuse de badminton compétitive et expérimentée. Elle donnera assurément son cent pour cent sur le terrain. Au cours des deux prochains mois, nous travaillerons avec Yuka afin de la préparer sur les plans mental et physique pour qu'elle soit au sommet de sa forme à Paris. »

Le tournoi de parabadminton à Paris se déroulera du 29 août au 2 septembre à l'Arena Porte de La Chapelle.

« Nous adressons nos plus vives félicitations à Yuka pour sa nomination en vue de ses quatrièmes Jeux paralympiques », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « C'est un véritable exploit de concourir à plus d'un sport aux Jeux. Yuka est une leader dans le sport du parabadminton depuis des années maintenant, et ce sera spécial de la revoir aux Jeux paralympiques. Nous souhaitons bonne chance à Yuka à Paris ! »

« Nous sommes enchantés d'accueillir Yuka au sein de l'équipe des Jeux de Paris », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Yuka est une athlète exceptionnelle et sa détermination à concourir au plus haut niveau du sport pendant tant d'années est louable. Nous avons hâte de l'encourager à Paris. »

Les Jeux paralympiques Paris 2024 auront lieu du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada prévoit envoyer une équipe d'environ 140 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste courante des athlètes nommés dans l'équipe paralympique est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

