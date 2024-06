Les actions délibérées du syndicat ont une incidence sur les projets de voyage d'environ 20 000 invités

CALGARY, AB, le 28 juin 2024 /CNW/ - À la suite de la décision de grève de l'Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA), WestJet a commencé de majeures annulations de vols pour le samedi 29 juin. Les 150 annulations de vol initiales toucheront environ 20 000 invités, avec des options de réaccommodation limitées. D'autres annulations sont prévues d'ici samedi matin si la grève n'est pas annulée ou s'il n'y a pas d'intervention immédiate.

WestJet met tout en œuvre pour réduire au minimum les perturbations, notamment en demandant une intervention immédiate du ministre du Travail et du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI). Comme il a été mentionné précédemment, WestJet comptait plus de 250 000 invités ayant planifié des vols pendant la longue fin de semaine.

« Une grève ne sert personne, car cette négociation a déjà été soumise à l'arbitrage contraignant. Nous savons à quel point cette situation est pénible pour nos invités et nos employés; cependant, nous devons immédiatement commencer à stationner nos aéronefs en toute sécurité, a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef de l'exploitation du groupe. L'ampleur de cette perturbation délibérée est dévastatrice et l'AMFA doit être tenue responsable de ses actions insouciantes. Sans intervention immédiate, des perturbations importantes nuiront inutilement à des dizaines de milliers de Canadiens et à l'ensemble de l'écosystème économique qui dépend de notre service aérien essentiel. »

À compter du samedi 29 juin, WestJet commencera à stationner des avions à des aérogares partout au Canada dans le but de réduire considérablement son horaire d'ici la fin de la journée.

Résumé des annulations totales

Jeudi 27 juin au vendredi 28 juin 2024

Environ 25 annulations

Environ 3 300 invités touchés

Samedi 29 juin

Environ 150 annulations

Environ 20 000 invités touchés

Les invités sont priés de vérifier l'état de leur vol avant de partir pour l'aéroport. Veuillez consulter la page Mises à jour aux invités de WestJet pour obtenir de plus amples renseignements sur l'état des vols, les changements de voyage et plus encore.

