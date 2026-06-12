La GRC rouvre le Centre d'accueil du Carrousel à Ottawa

OTTAWA, ON, le 12 juin 2026 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a officiellement rouvert le Centre d'accueil du Carrousel le 11 juin 2026, accueillant de nouveau les visiteurs dans un espace récemment rénové qui est consacré à l'une des traditions les plus emblématiques du Canada.

La réouverture a été soulignée par une célébration spéciale comprenant une prestation du Carrousel, une cérémonie d'inauguration et le dévoilement d'une plaque commémorative par Parcs Canada.

Situé à proximité des écuries du Carrousel à Ottawa, le Centre d'accueil permet de découvrir l'histoire, le patrimoine et les traditions du Carrousel ainsi que son rôle particulier au sein de la GRC. Récemment rénové, le centre propose des vidéos, des expositions interactives et des artéfacts historiques. Des visites guidées sont également offertes.

« Nous sommes fiers d'accueillir de nouveau le public dans notre centre d'accueil », a dit le surintendant Sébastien Brillon, officier responsable du Carrousel. « Cet espace permet aux visiteurs de découvrir notre histoire et nos traditions, et d'en apprendre davantage sur le savoir-faire et le dévouement de nos cavaliers et de leur monture. Nous sommes ravis de pouvoir offrir une telle expérience. »

Chaque prestation du Carrousel met en valeur la précision et l'esprit d'équipe des cavaliers qui exécutent avec leurs chevaux des manœuvres équestres complexes au son de la musique. Le Centre d'accueil du Carrousel enrichit l'expérience en offrant un aperçu captivant des coulisses.

Lors de leur passage à Ottawa, les visiteurs sont invités à s'arrêter au Centre d'accueil du Carrousel, situé au 1, chemin Sandridge, pour en apprendre davantage sur cette tradition de longue date de la GRC et découvrir de près un pan du patrimoine canadien.

À propos du Carrousel de la GRC

Rappelant l'époque où le Canada était patrouillé par des policiers à cheval, le Carrousel de la GRC est un symbole de la tradition, de l'honneur et de la fierté de la GRC. À l'origine, les spectacles étaient un moyen pour les policiers de se divertir tout en perfectionnant leurs techniques d'équitation. Depuis plus d'un siècle, ils enchantent le public au Canada et dans le monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Centre d'accueil du Carrousel, veuillez consulter son site Web :

https://grc.ca/fr/renseignements-organisationnels/carrousel/centre-daccueil-et-ecuries.

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2026/06/4353910

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

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