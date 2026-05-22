OTTAWA, ON, le 22 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés (CNPDRN) de la GRC a renouvelé son protocole d'entente avec la Missing Children Society of Canada (MCSC), confirmant ainsi un partenariat de longue date à l'appui des enquêtes sur les personnes disparues partout au Canada. Ce renouvellement, qui intervient quelques jours avant la Journée nationale des enfants disparus le 25 mai, découle d'un engagement commun à l'égard de la collaboration, de la prévention et de la sensibilisation du public.

Ce protocole d'entente témoigne d'un partenariat solide fondé sur la confiance, l'échange d'expertise et un objectif commun : aider les enquêteurs, soutenir les familles et collaborer pour ramener les personnes disparues chez elles. La GRC et la MCSC travaillent ensemble pour que les familles des personnes disparues reçoivent un soutien coordonné et constant, en alliant expertise en matière d'enquêtes et services aux familles, afin qu'aucune d'elles ne soit laissée à elle-même.

Aucune de ces deux organisations ne peut, à elle seule, répondre entièrement aux besoins des familles. Le CNPDRN assure une coordination à l'échelle nationale et offre une expertise en matière d'enquêtes aux services de police, alors que la MCSC appuie les familles et défend leurs intérêts. Ensemble, ils interviennent de façon plus humaine et plus efficace. Ce protocole d'entente renouvelé souligne l'importance de la collaboration entre la GRC et la MCSC afin d'améliorer les résultats obtenus pour les familles des personnes disparues.

Le CNPDRN joue un rôle essentiel en coordonnant et en appuyant les enquêtes sur les personnes disparues et les restes non identifiés, tant au Canada qu'à l'échelle internationale. Il aide les services de police, les médecins légistes et les coroners en chef en leur donnant accès à des bases de données nationales, à un soutien analytique et à une expertise qui renforcent les enquêtes et contribuent à faire avancer les affaires complexes.

La MCSC a pour mission d'aider les services de police et les familles d'enfants disparus et de mener des initiatives de sensibilisation du public. D'ici 2027, la MCSC passera d'un modèle axé sur les enfants à un programme plus vaste visant à appuyer aussi les dossiers de jeunes et d'adultes disparus, renforçant ainsi sa capacité à répondre aux besoins changeants des communautés.

Ensemble, le CNPDRN et la MCSC continueront de représenter le Canada auprès du Réseau mondial pour les enfants disparus, qui permet aux enquêteurs et aux organisations au Canada de collaborer avec des partenaires à l'étranger pour retrouver les enfants disparus ailleurs dans le monde et échanger des pratiques exemplaires, des outils et des renseignements.

Citations

« Notre partenariat avec la MCSC repose sur un engagement commun à collaborer, à faire preuve de compassion et à obtenir des résultats, et témoigne de notre volonté d'appuyer les enquêteurs et de faire en sorte que les familles confrontées à l'inimaginable savent qu'elles ne sont pas seules. Ensemble, nous travaillons à l'atteinte d'un seul et même objectif : ramener les personnes disparues chez elles. »

Surintendant principal Richard Burchill

Commissaire adjoint par intérim, Opérations techniques

Gendarmerie royale du Canada

« Le renouvellement de ce protocole d'entente témoigne de la solidité et de l'importance de notre partenariat avec la MCSC. En collaborant et en mettant en commun notre expertise, nous sommes mieux en mesure d'appuyer les enquêteurs et d'aider les familles dans ces moments extrêmement difficiles. Ensemble, nous renforçons la réponse du Canada dans les affaires de personnes disparues. »

Sergente Lana Firth

Responsable, Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés

Gendarmerie royale du Canada

« Si l'on n'est pas en sécurité, la vie bascule. Et c'est cette réalité qui guide le travail de la MCSC depuis 40 ans. Il est important pour nous de collaborer avec le CNPDRN et de l'appuyer, car chaque cas recèle de l'espoir et c'est ce que ce partenariat apporte : unis par un objectif commun, nous allions le meilleur de nos ressources et de notre expertise pour chaque enquête et chaque famille. La MCSC est en voie de se transformer pour appuyer les dossiers d'enfants, de jeunes et d'adultes disparus partout au Canada, et c'est ainsi que nous soulignons nos 40 ans d'existence et que nous travaillons à un avenir où la sécurité et la protection seront assurées pour tous ceux et celles qui ont besoin de nous. »

Amanda Pick

Directrice générale

Missing Children Society of Canada

En bref

En 2025, 34 189 enfants ont été portés disparus au Canada.

Disparus-Canada.ca est le premier site Web national canadien conçu pour permettre au public de fournir des indices et de l'information sur des personnes et des enfants disparus et des restes non identifiés.

Consultez le site Disparus-Canada.ca pour lire les profils et savoir comment communiquer de l'information sur ceux-ci.

Les enquêteurs examinent toute l'information reçue - un petit détail pourrait être l'élément clé permettant de retrouver un autre enfant.

Liens connexes

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2026/05/4353085

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

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