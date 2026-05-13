Cette année, tous les noms devaient commencer par la lettre « B ». Nous avons reçu plus de 14 000 participations en ligne! Après avoir passé en revue tous les noms, nous sommes heureux d'annoncer ceux qui ont été retenus :

Beckett - Georgia Hannay (Colombie-Britannique)

Brynn - Vera Scheyk (Alberta)

Bolt - Kaiden Farrell (Saskatchewan)

Bodhi - Parker Beaton (Manitoba)

Billie - Eliya Brannan (Ontario)

Balou - Tommy de Sève (Québec)

Bandit - Violet Davenport (Nouveau-Brunswick)

Banjo - Noah Hobson (Nouvelle-Écosse)

Blitz - Felix Johnston (Île-du-Prince-Édouard)

Briar - Michelle Colbourne (Terre-Neuve-et-Labrador)

Bounty - Vivian Elias-Maring (Yukon)

Bravo - Levi Longmire (Territoires du Nord-Ouest)

Bruno - John Tunguaq (Nunavut)

Ce concours annuel est l'occasion d'interagir avec les communautés partout au pays et de tisser des liens avec la jeune génération. Les enfants de toutes les provinces et de tous les territoires étaient invités à proposer des noms originaux qui illustrent le rôle important que les animaux joueront dans leur carrière de chiens policiers.

Les 13 gagnants - un de chaque province et territoire - recevront une photographie laminée d'environ 20 cm x 27 cm du chiot qu'ils ont nommé, un chiot en peluche nommé « Justice » et une bouteille d'eau de la GRC.

Bien qu'il ne puisse y avoir que 13 gagnants, les noms qui n'ont pas été retenus pour le concours pourraient être attribués à d'autres chiots nés au cours de l'année. Lorsqu'un même nom a été proposé par plusieurs participants, un gagnant a été tiré au sort.

Avis aux jeunes qui souhaitent prendre une longueur d'avance : en 2027, les noms devront commencer par la lettre « C ».

Par ailleurs, quatre démonstrations publiques auront lieu au CDCP en 2026. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant : https://grc.ca/fr/chiens-policiers/demonstrations-publiques-au-cdcp

Citation

« Choisir des noms pour nos futurs chiens policiers est très important. Nous sommes ravis que des enfants des quatre coins du pays nous aident dans cette tâche, et c'est toujours excitant de voir les suggestions affluer. Au nom de toute l'équipe du CDCP, nous tenons à féliciter les gagnants et à remercier tous les participants de cette année. Merci de nous avoir aidés à nommer les futurs chiens policiers de la GRC; nous espérons que vous avez eu du plaisir! »

Inspecteur Shawn Boutin, officier responsable des Services cynophiles de la GRC

Instagram

@rcmpgrcpolice

@grcrcmppolice

Facebook

facebook.com/rcmpgrc

facebook.com/grcrcmp

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2026/05/4353050

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Personnes-ressources : Inspecteur Shawn Boutin ou sergent Bill Taylor, Centre de dressage des chiens de police de la GRC, Téléphone : 403-227-3346