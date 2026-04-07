OTTAWA, ON, le 7 avril 2026 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a besoin de votre aide pour nommer les poulains de 2026. Cette année, elle cherche des noms commençant par la lettre « C ».

Le concours annuel « Nommez un poulain » se déroulera du 7 au 24 avril. La GRC retiendra jusqu'à neuf noms qui seront donnés aux poulains qui naîtront au printemps à la ferme d'élevage de la GRC à Pakenham (Ontario).

Chaque gagnant ou gagnante remportera un prix comprenant une photo du poulain nommé, un certificat signé par le commissaire de la GRC et un fer à cheval gravé par un maréchal-ferrant de l'organisation. La classe gagnante recevra une photo encadrée du poulain qu'elle a nommé et un certificat signé par le commissaire de la GRC.

Pour participer, il faut :

avoir 14 ans ou moins;

proposer un nom qui commence par la lettre « C »;

proposer un seul nom;

habiter au Canada;

soumettre une proposition au plus tard le 24 avril 2026 à 23 h 59 (HNE).

*Si vous soumettez une proposition pour une classe, vous devez avoir au moins 18 ans et enseigner à des enfants de 14 ans ou moins.

Les noms de poulain retenus seront choisis par un comité d'employés de la Sous-direction du Carrousel et du patrimoine de la GRC. Ils seront annoncés plus tard au printemps, avec celui des gagnants, et publiés sur le site Web de la GRC et dans les médias sociaux.

Pour proposer un nom, rendez-vous à : Concours Nommez un poulain | Gendarmerie royale du Canada.

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2026/04/4351542

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Demandes d'information des médias : Relations avec les médias de la GRC, [email protected]