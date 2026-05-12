OTTAWA, ON, le 12 mai 2026 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC), en partenariat avec l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa et des partenaires d'intervention d'urgence, mènera un exercice de sécurité le mercredi 13 mai 2026.

L'exercice se déroulera entre environ 9 h (HAE) et 12 h (HAE) sur les terrains de l'aéroport ainsi qu'ailleurs dans la région de la capitale nationale. Cet exercice annuel est mené conformément au Règlement canadien sur la sûreté aérienne et vise à mettre à l'essai et à renforcer les capacités d'intervention d'urgence coordonnées entre plusieurs organismes.

Les membres du public et les passagers pourraient remarquer une présence accrue de véhicules d'urgence, de personnel en uniforme et d'activités d'intervention simulées dans certaines zones désignées. Aucun impact sur les opérations aériennes, les services aux passagers ou la collectivité n'est prévu. Le public est prié de ne pas s'alarmer s'il constate une activité inhabituelle à l'aéroport ou dans ses environs. Des procédures sont en place afin d'assurer une intervention rapide en cas de véritable urgence pendant l'exercice.

Tout sera mis en œuvre pour minimiser l'impact sur la communauté, et nous remercions les résidents de leur compréhension.

Cet exercice s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la préparation, à assurer une communication efficace et à préserver la confiance du public dans les systèmes d'intervention d'urgence. Il offre également l'occasion d'évaluer la coordination et la communication entre les différents services et d'identifier les domaines à améliorer de façon constante.

La priorité absolue demeure la sûreté et la sécurité du public, du personnel de l'aéroport et des voyageurs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.yow.ca

Citations

« Cet exercice représente une excellente occasion de travailler avec nos partenaires afin de mettre en pratique notre capacité collective à assurer la sécurité des Canadiens. En collaborant avec l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa et nos organismes partenaires, dont le Service de police d'Ottawa et NAV CANADA, nous pourrons améliorer notre compréhension de l'interopérabilité et des compétences nécessaires pour réagir efficacement aux menaces au besoin. »

Bryan Larkin

Commissaire adjoint principal, GRC

« Les exercices sont essentiels pour maintenir un environnement aéroportuaire sûr, sécurisé et résilient. Ils permettent aux équipes aéroportuaires, aux intervenants d'urgence et aux organismes partenaires de mettre à l'essai les procédures, de renforcer la communication et la coordination interorganisationnelles et de promouvoir une solide culture de sécurité. Avant tout, ils contribuent à garantir que nous sommes prêts à intervenir efficacement en cas d'urgence réelle à YOW. »

Ian Kerr

Vice-président, Opérations

Administration de l'aéroport international d'Ottawa

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Personnes-ressources : Relations avec les médias de la GRC - Bureau de la Direction générale, Téléphone : 613-843-5999, Courriel : [email protected]; Ligne médiatique de l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa, Téléphone : 613-248-2050