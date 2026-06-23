AVIS AUX MÉDIAS - Cérémonies du crépuscule canadien de la GRC

OTTAWA, ON, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le 24 juin 2026, les membres des médias sont invités aux écuries du Carrousel avant les Cérémonies du crépuscule canadien de la GRC et le début de la tournée canadienne 2026 et la tournée canadienne.

Les membres des médias pourront :

interroger trois membres de la troupe qui sont des Canadiens de première génération Cst. Jack Tan Cpl. Amrit Gill Cst. Keelian Chicoisne

interroger notre Chef, Sgt. Derek Quilley

regarder un échauffement ou une répétition

visiter les écuries

prendre les photos et vidéos

Notes aux médias :

L'accès à l'événement sera limité et restreint. Les représentants des médias doivent s'inscrire à l'avance en communiquant avec les Relations avec les médias de la GRC à [email protected] au plus tard le 24 juin 2026 à 9 h (HAE).

Date : le 24 juin 2026 à 12 h (HAE)

Lieu : 1, chemin Sandridge, Ottawa

Cérémonies du crépuscule canadien

Nous sommes heureux d'offrir quatre spectacles pour toute la famille les 25, 26, 27 et 28 juin. Le spectacle commence à 19 h tous les soirs. Chaque spectacle met en vedette nos invités spéciaux : Corps de cornemuses et tambours de la GRC et du Service de police d'Ottawa, Capital Cowgirls, et Musique des Governor General's Foot Guards. Le spectacle se conclut par une prestation du célèbre Carrousel!

L'entrée est gratuite. Arrivez tôt pour avoir une bonne place et visiter les kiosques de la GRC, de ses partenaires et de vendeurs de nourriture. Apportez des chaises de jardin ou une couverture et profitez du spectacle!

Les médias sont aussi invités à assister aux Cérémonies du crépuscule canadien.

Le Carrousel présente son spectacle un peu partout au Canada et recueille des fonds au profit d'organismes de bienfaisance locaux. Cette année, le Carrousel se rendra en Ontario, au Québec et au Manitoba. Consultez le calendrier de la tournée du Carrousel

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2026/06/4354297

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Renseignements : Relations avec les médias de la GRC : [email protected], 613-843-5999