Concours « Nommez un poulain de la GRC » : neuf noms pour nos nouveaux poulains!

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Nouvelles fournies par

Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

19 juin, 2026, 15:02 ET

OTTAWA, ON, le 19 juin 2026 /CNW/ - La GRC est heureuse d'annoncer les gagnants et les noms gagnants de son concours « Nommez le poulain » de 2026. Une fois de plus, des enfants canadiens âgés de 14 ans et moins ont participé individuellement et dans des salles de classe de partout au pays.

Les noms retenus ont été donnés à neuf adorables poulains nés récemment à la ferme d'élevage de la GRC à Pakenham (Ontario). Voici la liste des noms gagnants en ordre alphabétique :

  1. Cadence - Kinsley, 8 ans, North Vancouver, Colombie-Britannique
  2. Cadet - Norah, 10 ans, Gander, Terre-Neuve-et-Labrador
  3. Canada - École Victor Sammurtok, classe d'Eda Martinovic (3e et 4e années), Inlet Chesterfield, Nunavut
  4. Canuck - Sadie, 12 ans, Victoria, Colombie-Britannique
  5. Chinook - Jerrett, 11 ans, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest
  6. Citadel - Raphael, 10 ans, Shannon, Québec
  7. Clover - Daphne, 14 ans, Ottawa, Ontario
  8. Crimson - Anderson, 5 ans, Fredericton, Nouveau-Brunswick
  9. Cruiser - Harlyn, 4 ans, Brandon, Manitoba

Les gagnants du concours recevront un fer à cheval du Carrousel de 2026, une photo du poulain qu'ils ont nommé et un certificat signé par le commissaire de la GRC, Mike Duheme.

La GRC élève ses propres chevaux depuis plus de 80 ans et est reconnue internationalement pour produire certains des meilleurs chevaux au Canada.

Pour en savoir plus sur le concours et le célèbre Carrousel, visitez le site Web : Le Carrousel | Gendarmerie royale du Canada.

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2026/06/4354264

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Renseignements : Relations avec les médias de la Gendarmerie royale du Canada, Courriel : [email protected]

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