Concours « Nommez un poulain de la GRC » : neuf noms pour nos nouveaux poulains!

Cadence - Kinsley, 8 ans, North Vancouver, Colombie-Britannique Cadet - Norah, 10 ans, Gander, Terre-Neuve-et-Labrador Canada - École Victor Sammurtok, classe d'Eda Martinovic (3e et 4e années), Inlet Chesterfield, Nunavut Canuck - Sadie, 12 ans, Victoria, Colombie-Britannique Chinook - Jerrett, 11 ans, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest Citadel - Raphael, 10 ans, Shannon, Québec Clover - Daphne, 14 ans, Ottawa, Ontario Crimson - Anderson, 5 ans, Fredericton, Nouveau-Brunswick Cruiser - Harlyn, 4 ans, Brandon, Manitoba

Les gagnants du concours recevront un fer à cheval du Carrousel de 2026, une photo du poulain qu'ils ont nommé et un certificat signé par le commissaire de la GRC, Mike Duheme.

La GRC élève ses propres chevaux depuis plus de 80 ans et est reconnue internationalement pour produire certains des meilleurs chevaux au Canada.

Pour en savoir plus sur le concours et le célèbre Carrousel, visitez le site Web : Le Carrousel | Gendarmerie royale du Canada.

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2026/06/4354264

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Renseignements : Relations avec les médias de la Gendarmerie royale du Canada, Courriel : [email protected]