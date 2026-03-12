FORT ERIE, ON, le 12 mars 2026 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) Police fédérale - Région centrale a inculpé trois résidents canadiens après que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ait saisi plusieurs passeports canadiens falsifiés au point d'entrée du pont de Peace à Fort Érié, en Ontario. L'enquête a débuté après que les agents de l'ASFC aient renvoyé ces personnes pour un examen secondaire alors qu'elles revenaient au Canada après avoir pris un mauvais virage vers le pont menant aux États-Unis.

Lors de l'examen secondaire, les agents des services frontaliers de l'ASFC, avec l'aide d'une équipe de chiens détecteurs de l'ASFC, ont localisé six passeports falsifiés, du matériel compatible avec la production de documents falsifiés, environ 24 000 $ en devises américaines et canadiennes, environ 84 cartes de crédit, cartes de débit et cartes-cadeaux, ainsi que du matériel servant à la consommation de drogues

L'ASFC a arrêté les trois suspects et saisi les documents falsifiés, les devises, les cartes et autres documents liés aux infractions présumées. L'Unité de l'intégrité des frontières de Niagara-on-the-Lake de la GRC a ensuite pris en charge l'enquête et a accusé Domenico Cherubini (51 ans) de Granby, au Québec, Minh Nguyen (40 ans) de Montréal, au Québec, et Christian Ndizeye (33 ans) de Montréal, au Québec, des infractions suivantes :

Avoir sciemment possédé un document falsifié : à savoir six passeports canadiens falsifiés, comme s'il s'agissait de documents authentiques, en violation de l'article 368(1) du Code criminel .

. Avoir possédé 84 cartes de crédit/débit en sachant que ces cartes avaient été obtenues au Canada par la commission d'une infraction contraire à l'article 342(1) du Code criminel .

. Avoir, par tromperie, mensonge ou autres moyens frauduleux, fraudé diverses banques canadiennes d'une somme supérieure à cinq mille dollars, en contravention à l'alinéa 380(1)a) du Code criminel.

Les trois accusés comparaîtront prochainement au bureau du tribunal de St. Catharines, le 4 avril 2026.

« Le succès de cette opération conjointe reflète le professionnalisme et la vigilance de nos agents de première ligne, ainsi que la solidité de notre partenariat avec l'Agence des services frontaliers du Canada. L'interception de ces documents contrefaits et du matériel connexe souligne le rôle essentiel que jouent nos organismes dans la protection de nos frontières canadiennes et la préservation de l'intégrité de nos systèmes d'identification. Nous demeurons déterminés à travailler en collaboration, afin de détecter, de perturber et d'enquêter sur les activités criminelles qui menacent la sécurité de nos collectivités. »

-- Surintendant Dale Foote, officier responsable, Police fédérale - Région du centre, Intégrité des frontières

« Cette saisie de ces documents frauduleux, ainsi que l'arrestation et les accusations qui en ont résulté, démontrent le rôle crucial que joue l'ASFC dans la lutte contre les activités criminelles et la protection de la population canadienne. À travers la collaboration entre l'ASFC et la GRC, nous sommes déterminés à lutter contre la fraude financière et d'identité et à protéger l'intégrité de la frontière canadienne. »

Michael Prosia, directeur général régional - Région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

En bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et renforcer le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

En 2025, les équipes de maître-chien détecteur de l'ASFC ont effectué 29 486 perquisitions, découvrant 13 986 articles de nature alimentaire, végétale et animale à haut risque, ainsi que 34 810 saisies impliquant des drogues, des armes à feu et de l'argent.

Pour les dernières statistiques sur la contrebande, visitez les saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous avez des informations concernant une activité transfrontalière suspecte , veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060. Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

