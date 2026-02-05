TORONTO, le 5 févr. 2026 /CNW/ - La Police fédérale de la région du Centre de la GRC (Ontario) annonce la condamnation et la peine de Jawad Rathore et de Vincenzo Petrozza, les « cerveaux » derrière Fortress Real Developments Inc, après une enquête pluriannuelle complexe menée par l'Équipe intégrée - police des marchés financiers (EIPMF) de la GRC à Toronto.

Jawad Rathore (49 ans), de Richmond Hill, et Vincenzo Petrozza (50 ans), de Markham, ont chacun été reconnus coupables d'un chef d'accusation de fraude de plus de 5 000 $, en vertu du Code criminel.

Fortress, située à Richmond Hill, en Ontario, recueillait des fonds pour des projets de construction au moyen d'un véhicule de placement d'hypothèques consortiales. Dans les « motifs de son jugement », le juge Moore, de la Cour de justice de l'Ontario, a conclu que Jawad Rathore et Vincenzo Petrozza, dans le cadre de certains de ces projets, ont « trompé les investisseurs en ce qui concerne la garantie réelle qu'ils recevaient dans le cadre des [prêts d'hypothèques consortiales], et que la non-divulgation de la valeur " telle quelle " connue de Fortress équivalait à une non-divulgation de faits importants. » Le juge Moore a également conclu : « Il ne fait aucun doute raisonnable que les deux investisseurs ont intentionnellement induit en erreur les investisseurs au sujet de la valeur de leur participation garantie afin de les inciter à investir. »

Le 2 février 2026, le juge Moore a condamné Jawad Rathore et Vincenzo Petrozza à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Une ordonnance de prélèvement d'ADN a également été rendue, et chacun d'eux est condamné à verser 12,2 millions de dollars en dédommagement, avec une période d'incarcération correspondante de cinq ans en cas de défaut de paiement. Jawad Rathore et Vincenzo Petrozza ont dix 10 ans pour payer le montant prescrit dans l'ordonnance de dédommagement.

Le juge Moore a indiqué qu'« aucune peine que je peux imposer ne permettra de récupérer l'argent des investisseurs ou de réparer les importants dommages financiers et psychologiques causés ». Le juge Moore a déclaré « n'avoir aucune preuve de véritables remords ».

Au cours de la détermination de la peine, le juge de paix a conclu que la fraude, qui était en cours depuis « près de 4 ans et demi » « impliquait un degré élevé de planification et de complexité » parmi les près de 800 investisseurs victimes de fraude. Le juge a conclu que « la fraude ciblait des investisseurs qui sont aussi des parents« », sur qui l'incidence des pertes est beaucoup plus importante et, dans certains cas, s'est avérée catastrophique sur le plan financier. La plupart des victimes ont subi un certain préjudice psychologique, et certaines ont subi une détérioration extrêmement grave de leur santé mentale, ce qui a également eu une incidence sur leur santé physique. »

« La GRC est déterminée à protéger les Canadiens contre les crimes financiers à grande échelle », a déclaré la surintendante Mia Poscente, officière responsable des équipes de la cybersécurité et des enquêtes financières pour la région du Centre (Ontario). « Ce dossier en particulier est un résultat important pour les nombreux investisseurs de Fortress. Il est le fruit d'années de travail d'enquête méticuleux et de collaboration étroite entre de multiples organismes pour tenir responsables les personnes qui ont abusé de la confiance des investisseurs. »

Jawad Rathore et Vincenzo Petrozza ont interjeté appel de leur condamnation devant la Cour d'appel de l'Ontario.

L'EIPMF de la GRC remercie ses nombreux partenaires, dont l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), l'Institut canadien des évaluateurs (ICE) et le Groupe de gestion juricomptable (GGJ). L'EIPMF de la GRC souhaite également remercier le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), qui a fourni des renseignements financiers exploitables.

L'Équipe intégrée de la police des marchés financiers de la GRC à Toronto est une unité spécialisée déterminée à protéger l'intégrité des marchés financiers du Canada en détectant les fraudes liées aux marchés financiers, en enquêtant sur celles-ci et en les prévenant.

La GRC encourage les Canadiens faire preuve d'une diligence raisonnable approfondie avant d'investir. Si vous détenez de l'information sur des stratagèmes frauduleux d'investissement, le blanchiment d'argent ou d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, ou encore faire un signalement de façon anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

X : @RCMPONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

Personne-ressource : Police fédérale de la GRC - Région centrale (Ontario), Communications et relations avec les médias, Adresse courriel : [email protected]