CORNWALL, ON, le 10 mars 2026 /CNW/ - Le 12 février 2026, une initiative menée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en partenariat avec le Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC) et le Service de police du territoire Mohawk d'Akwesasne, a entraîné l'arrestation de deux suspects, ainsi que l'importante saisie de produits de contrebande et d'un véhicule connexe.

Plusieurs indicateurs cohérents avec des activités illicites ont permis aux agents de soupçonner que les occupants d'une camionnette étaient impliqués dans la contrebande. Des membres du GTRC ont intercepté le véhicule à Cornwall, en Ontario, saisi les produits de contrebande et procédé à l'arrestation des deux occupants sans incident.

Les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont saisi les articles suivants :

7 160 boîtes de conserve contenant des sachets de nicotine d'une valeur au détail estimée à 198 815 $

945 boîtes de cigares Blackwood d'une valeur au détail estimée à 131 544 $

Le véhicule a également été saisi dans le cadre de l'enquête.

À la suite de ces saisies, Kyden Jacobs (21 ans) de Hogansburg, dans l'État de New York, et Sakyah Diabo (19 ans) d'Akwesasne, en Ontario, ont été arrêtés pour possession illégale de tabac non estampillé, en violation de l'article 32(1) de la Loi de 2001 sur l'accise. Ils font également face à trois chefs d'accusation supplémentaires :

Fausses inscriptions, en violation de l'article 153(c) de la Loi sur les douanes

Possession de marchandises importées illégalement, en violation de l'article 155 de la Loi sur les douanes .

. Contrebande, en violation de l'article 159(1)a) de la Loi sur les douanes.

Les deux individus ont été libérés sur engagement et comparaîtront devant le tribunal de Cornwall le 26 mars 2026. Les accusations n'ont toujours pas été contestées ou prouvées devant les tribunaux.

Le GTRC est un groupe de travail conjoint composé de la GRC, de la Police provinciale de l'Ontario, de l'ASFC et du ministère des Finances de l'Ontario. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de confiance américains pour lutter contre la criminalité des deux côtés de la frontière.

Citations

« La circulation du tabac illégal à nos frontières menace à la fois la sécurité des collectivités et l'intégrité du système de sécurité frontalière du Canada. Ces types d'activités criminelles exploitent nos points d'entrée, contribuent au crime organisé et mettent en péril la sécurité de nos quartiers. La GRC demeure déterminée à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires frontaliers pour intercepter ces menaces et protéger les collectivités que nous servons. »

Inspecteur Etienne Thauvette, officier responsable, Détachement de Cornwall, GRC



« Les agents frontaliers constituent notre première ligne de défense contre la criminalité transfrontalière. En interceptant ces produits de tabac et de nicotine de contrebande, ils empêchent les éventuels profits de ces derniers d'être réinvestis dans d'autres activités criminelles. Nous continuerons de travailler aux côtés de nos partenaires du Groupe de travail régional de Cornwall pour contrecarrer les plans des criminels et assurer la sécurité de nos collectivités. »

Joey Mackenzie, directeur de la Division des opérations relatives au renseignement et à l'exécution de la loi pour la région du Nord de l'Ontario de l'ASFC

Quelques faits

Le tabac de contrebande désigne les produits illégaux du tabac qui sont introduits en contrebande, contrefaits ou vendus sans application des taxes appropriées et sans conformité aux exigences de la réglementation en matière de santé. Ses effets sont généralisés et ont une incidence sur la santé publique, la sécurité publique, les revenus du gouvernement et l'économie en général.

Les revenus tirés du tabac de contrebande soutiennent souvent les activités du crime organisé, comme le trafic de drogue, la traite de personnes et la contrebande d'armes à feu. Les réseaux de contrebande se livrent à des activités violentes et à la corruption, ce qui augmente les risques pour le public et les organismes chargés de l'application de la loi.

Le gouvernement du Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Pour en savoir plus sur le plan frontalier, cliquez ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration

Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

