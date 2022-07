HAMILTON, ON, le 5 juill. 2022 /CNW/ - Le Détachement d'Hamilton-Niagara de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), avec l'aide de la Police provinciale de l'Ontario et du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), a mis au jour un stratagème sophistiqué de trafic de drogue et de blanchiment d'argent qui a mené à de multiples accusations impliquant plusieurs personnes.

Un total de 29 975 plantes de cannabis (produisant jusqu'à 18 781 livres de cannabis séché), 7 926 livres de cannabis séché et 1 029 020 $ en devises canadiennes ont été saisis dans le cadre de l'enquête. La valeur totale de tout le cannabis saisi s'élève à environ 24 282 112 dollars canadiens. De plus, une ordonnance de blocage d'une ferme et de trois résidences dans la région du Grand Toronto (RGT) a été émise.

L'enquête a débuté en 2017, lorsque la GRC a commencé à recueillir des renseignements sur un stratagème potentiel de blanchiment d'argent qui utilisait des casinos de la région du Grand Toronto et de Niagara. À la suite de l'enquête, la GRC a découvert que plus de 3 millions de dollars canadiens avaient été blanchis, provenant de la vente illégale de plus de 8 000 livres de cannabis.

Des mandats de perquisition ont été exécutés dans cinq résidences et six installations de culture de marijuana à grande échelle, ce qui a permis de procéder aux saisies.

Les personnes suivantes ont été accusées :

Zu Wen Chang :

Recyclage des produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31 du Code criminel .

. Possession de biens criminellement obtenus, en violation de l'article 354(1)a) du Code criminel .

. Vente, en violation de l'article 10(1)a) de la Loi sur le cannabis .

. Complot visant la vente de cannabis, en violation de l'article 465(1)c) du Code criminel .

. Complot visant la production de cannabis, en violation de l'article 465(1)c) du Code criminel .

. Possession à des fins de vente, en violation de l'article 10(2) de la Loi sur le cannabis .

. Culture, en violation de l'article 12(4)a) de la Loi sur le cannabis.

Lin Li :

Recyclage des produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31 du Code criminel .

. Possession de biens criminellement obtenus, en violation de l'article 354(1)a) du Code criminel .

. Vente, en violation de l'article 10(1)a) de la Loi sur le cannabis .

. Complot visant la vente de cannabis, en violation de l'article 465(1)c) du Code criminel .

. Complot visant la production de cannabis, en violation de l'article 465(1)c) du Code criminel .

. Possession à des fins de vente, en violation de l'article 10(2) de la Loi sur le cannabis .

. Culture, en violation de l'article 12(4)a) de la Loi sur le cannabis.

Bo Hai Chen :

Complot en vue de commettre un acte criminel, soit la vente de cannabis, en violation de l'article 465(1)c) du Code criminel .

. Complot en vue de commettre un acte criminel, soit la production de cannabis, en violation de l'article 465(1)c) du Code criminel .

. Possession à des fins de vente, en violation de l'article 10(2) de la Loi sur le cannabis .

. Culture, en violation de l'article 12(4)a) de la Loi sur le cannabis .

. Possession de biens criminellement obtenus, en violation de l'article 354(1)a) du Code criminel.

En Quan Chen :

Complot en vue de commettre un acte criminel, soit la vente de cannabis, en violation de l'article 465(1)c) du Code criminel .

. Complot en vue de commettre un acte criminel, soit la production de cannabis, en violation de l'article 465(1)c) du Code criminel .

. Possession à des fins de vente, en violation de l'article 10(2) de la Loi sur le cannabis .

. Culture, en violation de l'article 12(4)a) de la Loi sur le cannabis .

. Possession de biens criminellement obtenus, en violation de l'article 354(1)a) du Code criminel.

Jian Hua Tao :

Complot en vue de commettre un acte criminel, soit la vente de cannabis, en violation de l'article 465(1)c) du Code criminel .

. Complot en vue de commettre un acte criminel, soit la production de cannabis, en violation de l'article 465(1)c) du Code criminel .

. Possession à des fins de vente, en violation de l'article 10(2) de la Loi sur le cannabis .

. Culture, en violation de l'article 12(4)a) de la Loi sur le cannabis .

. Possession de biens criminellement obtenus, en violation de l'article 354(1)a) du Code criminel.

« Cette enquête, menée avec l'aide de la Police provinciale de l'Ontario et du CANAFE, est un excellent exemple de la façon dont un effort coordonné d'application de la loi peut contribuer à rendre les communautés plus sécuritaires en perturbant le commerce illicite de la drogue et en confisquant les produits du blanchiment d'argent », a déclaré le surintendant Jeff Cooper, officier responsable du bureau de district.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats.

Si vous détenez de l'information concernant l'importation, le trafic, ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, ou Échec au crime au 1 800 222-8477, et ce, en tout temps.

Twitter : @GRCONT

Facebook : /GRC.Ontario

Instagram : @grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Division O de la GRC (Ontario), Communications et relations avec les médias, Courriel : [email protected]