OTTAWA, ON, le 30 mars 2026 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a lancé un projet pilote de service d'interprétation virtuelle à distance (IVD) afin d'améliorer la communication entre les policiers et les personnes sourdes, en particulier lorsque des besoins surviennent de façon imprévue durant une interaction.

Le projet pilote concerne les quatre détachements de Langley, Kelowna, Prince George et Nanaimo, en Colombie-Britannique, où les agents de première ligne ont accès, sur demande, à des interprètes en langue des signes américaine (ASL) et en langue des signes québécoise (LSQ) grâce à une technologie vidéo sécurisée. L'IVD offre une solution rapide lors d'interactions urgentes ou imprévues, mais peut également servir durant les interactions en personne dans les détachements participants, au besoin.

Les personnes sourdes et malentendantes rencontrent depuis toujours des obstacles communicationnels lors des interactions avec la police, de sorte qu'elles doivent recourir à des notes écrites, aux gestes, à la lecture labiale ou compter sur des passants qui jouent le rôle d'interprètes. Or, ces palliatifs peuvent entraîner des malentendus, des retards ou des problèmes de sécurité. Le projet pilote d'IVD vient donc combler un besoin en fournissant un accès immédiat à des interprètes qualifiés en langue des signes.

Le projet pilote est conforme au Plan en matière d'accessibilité 2026-2028 de la GRC, qui vise à éliminer les obstacles et à améliorer l'accès aux programmes et aux services. La GRC entend ainsi améliorer la communication et la sécurité lors des interactions police-citoyen.

Les résultats du projet pilote éclaireront les décisions futures concernant l'utilisation de l'IVD à la GRC.

Lien : La GRC lance un projet pilote de service d'interprétation virtuelle à distance pour mieux communiquer avec les personnes sourdes et malentendantes | Gendarmerie royale du Canada

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

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