NORTH BAY, ON, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le Centre antifraude du Canada (CAFC) et ses partenaires policiers--le Service de police de Toronto (SPT), le Service de police de Vancouver (SPV), la Police provinciale de l'Ontario (OPP) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC)--avertissent les Canadiens et toute personne qui prévoit visiter le Canada de se méfier des fraudes liées à la Coupe du Monde de la FIFAMC.

Les événements de grande envergure entraînent une demande importante pour les billets, les transports et l'hébergement. Les fraudeurs profitent souvent de cette demande en annonçant de faux billets ainsi que des forfaits de voyage et des options de location à court terme qui n'existent pas.

Le Canada se prépare à accueillir des matchs dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC. Les autorités invitent les partisans à faire preuve de prudence au moment d'acheter des billets ou de réserver leurs moyens de transport et leur hébergement.

Le CAFC est actuellement à l'affût des fraudes liées aux éléments suivants :

Faux billets

Les fraudeurs peuvent vendre des billets contrefaits ou des duplicata en ligne sur Marketplace ou des sites de petites annonces.

Les victimes sont souvent informées de la fraude seulement quand leur billet est refusé sur place.

Location à court terme

Les fraudeurs affichent des propriétés qui n'existent pas ou qui ne leur appartiennent pas.

Ils peuvent demander aux victimes d'envoyer un dépôt ou le paiement intégral avant leur arrivée.

Vente d'articles contrefaits

Les faussaires utilisent des sites Web qui ressemblent fidèlement à ceux des fabricants légitimes pour vendre des produits à des prix très réduits. Les produits sont de qualité bien inférieure et peuvent être très dangereux pour la santé.

Services de voyage

Des fraudeurs peuvent utiliser des sites Web pour vendre des billets d'avion au rabais ou des forfaits de voyage pour la Coupe du Monde de la FIFA MC .

. D'autres pourraient offrir des visas à entrées multiples comme les visas spéciaux de la Coupe du Monde de la FIFAMC pour les athlètes, les entraîneurs et les partisans.

Citations

« Il est connu que les fraudeurs profitent de l'engouement autour d'événements mondiaux pour exercer leurs activités. Comme la Coupe du Monde de la FIFA de 2026MC est l'un des plus importants événements sportifs dans le monde, le CAFC exhorte les partisans à reconnaître, à éviter et à signaler les fraudes. Il faut s'assurer de vérifier la légitimité des produits et des services avant de conclure la transaction. »

Jeff Thomson, gestionnaire intérimaire responsable du Centre antifraude du Canada, GRC

« Alors que la fièvre de la Coupe du Monde de la FIFA de 2026MC augmente, il est important de rester vigilant. Le Service de police de Toronto aimerait rappeler au public qu'il faut prendre son temps et vérifier avec qui on a affaire, utiliser des plateformes de confiance et se méfier de toute offre pour laquelle il faut agir rapidement. »

Dave Coffey, groupe de la Criminalité financière, Service de police de Toronto

« Des événements de grande envergure comme la Coupe du Monde attirent les fraudeurs. Soyez vigilant et n'utilisez que les services en ligne de confiance. Si l'offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. »

Serg. Shiv Gill, groupe de la Criminalité financière, Service de police de Vancouver

Comment se protéger?

Achetez seulement vos billets sur le site FIFA.com/fr/tickets, le site officiel du Marché de la FIFA pour la revente et l'échange de billets.

Méfiez-vous des annonces qui demandent un paiement urgent ou des prix considérablement en dessous de la valeur marchande.

Vérifiez les annonces de location à court terme en consultant plusieurs sources et en confirmant que l'adresse existe.

Si possible, payez avec une carte de crédit, qui peut offrir une protection contre la fraude.

Si vous soupçonnez une fraude :

Signalez l'incident à votre service de police immédiatement.

Si vous avez donné des renseignements bancaires ou de l'argent aux fraudeurs, communiquez avec votre institution financière.

Signalez l'incident au Centre antifraude du Canada (CAFC) en ligne sur le site signalercyberetfraude.canada.ca ou par téléphone (1-888-495-8501).

Le signalement de la fraude à la police et au CAFC permet aux autorités de relever les nouvelles tendances, d'appuyer les enquêtes et d'éviter que d'autres personnes deviennent des victimes.

Lien : https://grc.ca/fr/nouvelles/2026/03/4351625

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Relations avec les médias : Centre antifraude du Canada, [email protected]; Service de police de Vancouver, [email protected]; Service de police de Toronto, [email protected]