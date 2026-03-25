OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ - En vue de poursuivre son travail visant à favoriser la transparence et à accroître la confiance du public à l'égard du personnel policier, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lance une consultation publique sur un nouveau cadre de recours à la force qui comprend aussi un modèle de prise de décisions critiques.

La GRC a affirmé sa volonté de mettre à jour son Modèle d'intervention pour la gestion d'incidents dans le cadre d'engagements fédéraux plus vastes en matière de sécurité publique. Bien que 99,9 % des incidents consignés par la GRC se règlent d'eux-mêmes ou au moyen de techniques de communication et de désescalade et que les cas de recours à la force aient chuté de 34 % à l'échelle de l'organisation depuis 2010, chaque nouvelle tragédie nous rappelle l'importance de ne jamais ralentir nos efforts pour promouvoir l'emploi de ces techniques ainsi que la sécurité publique et policière.

Le Cadre de sécurité publique et policière (CSPP) de la GRC est un outil de formation qui aide le personnel policier à évaluer les risques et à prendre des décisions, plus particulièrement dans les situations très stressantes. Il s'agit aussi d'un outil de justification sur le plan légal qui aide à expliquer pourquoi la police intervient comme elle le fait et qui aide le public à comprendre les principes qui orientent les mesures prises par celle-ci.

Le Modèle de prise de décisions critiques est un nouvel élément qui a été ajouté au cadre. Il permet aux policières et aux policiers d'évaluer continuellement la situation, la personne avec laquelle ils interagissent, les menaces et les risques que pose cette personne, et les menaces et les risques que pose le lieu où se déroule l'incident. Ils peuvent ensuite passer à l'action, examiner la situation et la réévaluer aussi souvent que nécessaire afin d'intervenir convenablement pour la régler.

La GRC cherche à obtenir divers points de vue pour l'aider à déterminer si ce cadre favorise la compréhension du public à l'égard de situations complexes, permet de mieux sensibiliser et informer le public, et de faire participer les communautés partout au pays. Notre objectif est de mettre en place un cadre qui continue d'aider les policiers et les policières dans leurs interactions avec le public tout en fournissant de l'information qui permet au public de mieux comprendre le processus de prise de décisions du personnel policier.

Citation

« La GRC s'emploie à moderniser ses consignes sur le recours à la force afin qu'elles correspondent mieux aux valeurs policières inhérentes à toutes les interactions avec le public. En adoptant une approche policière axée sur l'être humain, la GRC s'engage à poursuivre ses efforts pour améliorer la formation et les méthodes de travail, plus particulièrement en ce qui concerne la désescalade et les interactions avec des personnes en état de crise. »

- Mike Duheme, commissaire

Cette consultation publique aura lieu sur le site Web PlaceSpeak, une plateforme canadienne de consultation communautaire qui permet aux participants de faire part de leurs idées, de leurs commentaires et de leurs préoccupations concernant des questions qui touchent leurs communautés. La consultation comprendra une vidéo explicative du cadre, un sondage et des questions de discussion. La plateforme permet aussi à des experts en la matière de la GRC de répondre aux questions et de fournir une rétroaction utile à la population canadienne.

Ce travail de modernisation est lié à l'excellence dans les opérations, une grande priorité de la GRC. Il découle aussi des engagements organisationnels formulés dans la lettre de mandat de la commissaire Lucki, de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires, d'une résolution (2021-08) proposée par le Comité sur le recours à la force, l'intervention et la désescalade de l'ACCP, ainsi que des appels pour que la GRC assure une prestation de services adaptés à la culture et exempts de préjugés et de racisme.

La consultation publique est maintenant en ligne et se poursuivra jusqu'au 22 mai 2026. Pour obtenir plus d'information et accéder à la consultation sur le CSSP, cliquez ici. Votre opinion compte et nous tenons à nous assurer de fournir les bonnes informations pour aider le public à mieux comprendre les complexités du travail policier. Faites-nous part de vos commentaires dès aujourd'hui!

Lien : https://rcmp.ca/fr/nouvelles/2026/03/4351528

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Personnes-ressources : Relations avec les médias de la GRC, [email protected], 613-843-5999