OTTAWA, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) annonce le lancement du site Web Signaler la cybercriminalité et la fraude, un nouveau système national permettant aux personnes, aux entreprises et aux organisations de signaler les incidents de fraude et de cybercriminalité.

Géré par le Centre national de coordination en cybercriminalité (CNC3) de la GRC et le Centre antifraude du Canada (CAFC), ce nouveau système sert de dépôt central des signalements de fraude et de cybercriminalité partout au pays. Les renseignements tirés de ces signalements aideront la police à résoudre des affaires distinctes, à perturber les activités cybercriminelles et à brosser un portrait complet de l'incidence de ces menaces sur la population canadienne dans le but d'empêcher qu'il y ait d'autres victimes.

Actuellement, on estime que les gens signalent seulement 5 à 10 % des incidents de fraude et de cybercriminalité au Canada, que ce soit par malaise, par peur de voir leur réputation entachée ou par méconnaissance des ressources à leur disposition. Le site Signaler la cybercriminalité et la fraude offre désormais un système centralisé et convivial aux victimes et aux témoins de ces crimes. N'oubliez pas que votre signalement permettra non seulement à la police d'intervenir dans votre situation, mais pourrait également empêcher d'autres personnes de se faire avoir.

Si vous êtes victime d'une fraude ou de cybercriminalité ou connaissez une personne qui l'a été :

Gardez votre calme et recueillez tous les renseignements possibles sur l'incident;

Signalez-le à votre service de police local et à vos institutions financières;

Consultez Signaler la cybercriminalité et la fraude et cliquez sur « Signalement en ligne ». Téléchargez toute preuve que vous avez de l'incident. Il peut s'agir d'images ou de captures d'écran, de reçus ou de relevés de transaction, ou encore de messages textes et de courriels.

« N'importe qui peut être victime de fraude ou de cybercriminalité, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un membre d'une entreprise ou d'une organisation. C'est pourquoi il est si important que la population canadienne connaisse précisément les ressources vers lesquelles elle peut se tourner en cas d'incident. Le lancement du site Web Signaler la cybercriminalité et la fraude constitue un grand pas pour la réduction des répercussions de ces crimes au Canada, en fournissant aux victimes une ressource centralisée pour signaler la fraude et la cybercriminalité, et en donnant aux organismes d'application de la loi l'information nécessaire pour intervenir efficacement. »

Mike Duheme, commissaire, Gendarmerie royale du Canada.

« Tout le monde a un rôle à jouer dans la lutte contre la fraude et la cybercriminalité, notamment en signalant les incidents par le biais du site Signaler la cybercriminalité et la fraude. Ce nouveau système aidera les organismes d'application de la loi à faire le lien avec d'autres cas, à traduire les cybercriminels en justice et à mettre fin à ces menaces de manière proactive. Ensemble, nous pouvons contribuer à protéger les Canadiens contre la cybercriminalité et la fraude. »

Marie-Claude Dandenault, sous-commissaire, Services de police spécialisés, Gendarmerie royale du Canada.

Faits saillants

Signaler la cybercriminalité et la fraude est le nouveau site Web mis à la disposition des victimes canadiennes de cybercriminalité et de fraude pour leur permettre de signaler les incidents au nom d'une autre personne. Les utilisateurs peuvent faire des signalements de manière anonyme et peuvent même soumettre des informations sur des activités suspectes qu'ils ont observées en ligne, qu'ils en aient été eux-mêmes victimes ou non.

Signaler la cybercriminalité et la fraude ne remplace pas les mécanismes de signalement actuels. Il est important que les victimes continuent de signaler les incidents à leur service de police local ainsi que sur le nouveau système de signalement.

Les organisations responsables d'infrastructures essentielles, les ministères et organismes gouvernementaux, et les praticiens de la sécurité des TI doivent continuer de signaler les incidents de fraude et de cybercriminalité au Centre canadien pour la cybersécurité.

Les Canadiens ont signalé des pertes de plus de 648 millions de dollars au CAFC en 2024.

La cybercriminalité et la fraude sont de graves infractions criminelles. Quiconque commet une fraude ou un cybercrime pourrait s'exposer à de réelles conséquences, y compris une période d'emprisonnement, un casier judiciaire et des restrictions d'emploi et de déplacement.

Signaler la cybercriminalité et la fraude respecte l'engagement pris en vertu du Plan d'Action national en matière de cybersécurité du gouvernement du Canada.

Le CNC3 de la GRC est chargé de coordonner et de soutenir les enquêtes relatives à la cybercriminalité avec les partenaires nationaux et internationaux.

Le CAFC est un service policier national qui rassemble des renseignements sur la fraude au Canada, qui aide les victimes et qui soutient les services de police de partout au pays dans leurs démarches de prévention et de répression.

