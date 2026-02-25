Les enfants sont invités à faire preuve d'originalité et d'imagination pour trouver des noms qui conviendront bien à ces chiots dans leur rôle au sein du service de police national du Canada.

Au moment de choisir un nom, il est important de se rappeler qu'il s'agit de chiens de police et non d'animaux de compagnie.

C'est le personnel du CDCP qui choisira les noms gagnants. Un gagnant sera choisi au hasard si un même nom est proposé par plusieurs participants.

Bien qu'il ne puisse y avoir que 13 gagnants, les noms qui ne sont pas retenus pour le concours seront pris en considération pour les autres chiots nés au cours de l'année.

Prix

Les 13 enfants dont les propositions de noms sont retenues recevront une photographie laminée d'environ 20 cm x 27 cm du chiot qu'ils ont nommé, un chiot en peluche nommé « Justice » et une bouteille d'eau de la GRC.

Les règles du concours sont simples :

Les participants peuvent proposer un seul nom (une suggestion par personne).

Le nom peut convenir à un chiot mâle ou femelle.

Le nom doit commencer par la lettre « B ».

Le nom doit compter neuf (9) lettres ou moins.

Le nom doit compter une ou deux syllabes.

Les participants doivent être âgés de 4 à 14 ans.

Les participants doivent habiter au Canada.

Les propositions doivent être soumises au plus tard le 26 mars 2026.

Inscription en ligne

Pour vous inscrire au concours, rendez-vous à :

https://grc.ca/fr/chiens-policiers/concours-nomme-chiot

Présentation des œuvres d'art

Nous n'acceptons plus de propositions par courrier. Cependant, nous adorons recevoir des dessins et des peintures! Après s'être inscrits sur le site Web, les enfants peuvent envoyer leur œuvre d'art au Centre de dressage des chiens de police à l'adresse [email protected].

Tous les enfants doivent s'inscrire sur le site Web. Nous ne pouvons pas accepter d'inscriptions par courriel.

Dates importantes

La date limite pour s'inscrire est le 26 mars 2026. Les gagnants du concours et les prix seront annoncés à la fin d'avril.

À propos du Centre de dressage des chiens de police

Le programme national de dressage des chiens de police de la GRC se déroule au CDCP. Le Centre s'est forgé une excellente réputation dans l'élevage de bergers allemands qualifiés et dans le dressage de chiens qui présentent des aptitudes exceptionnelles en matière de recherche et de pistage.

