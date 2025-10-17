MISSISSAUGA, ON, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Une enquête conjointe de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la région du Centre (Ontario) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mené à l'arrestation de trois personnes pour trafic illégal de drogues au Canada. Le 28 août, des agents de l'ASFC à Montréal ont intercepté un colis contenant de la kétamine présumée et ont alerté la GRC. Le colis en provenance de Belgique contenait 5,59 kg de kétamine dissimulée, un dangereux anesthésique, d'une valeur marchande de près de 225 000 $. Le colis a été remis à la GRC avant son arrivée à destination à Scarborough, en Ontario.

Les armes, l’argent et les drogues qui ont été saisis (Groupe CNW/Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre)

Le détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC a mené une enquête sur le colis et les importateurs présumés, ce qui s'est traduit par l'arrestation de trois résidents de Scarborough. À la suite des arrestations, les agents de la GRC ont exécuté un mandat de perquisition à la résidence des accusés, ce qui a mené à la saisie d'une quantité importante de substances illicites sous forme de poudre et de comprimés. En plus des drogues, les agents ont récupéré du matériel servant au trafic de drogues, une arme de poing, des matraques paralysantes, divers appareils électroniques et un VUS de marque Lexus.

La GRC de la région du Centre a porté les accusations suivantes :

Braden Van Nguyen (21 ans), de Scarborough, en Ontario :

Importation aux fins de contrebande de 5,59 kg de kétamine présumée, une substance contrôlée au Canada, en violation de l'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; Possession d'une substance réglementée en vue d'en faire le trafic, contrairement au paragraphe 5(2) de la LRCDAS; Complot en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'article 465(1)(c) du Code criminel du Canada; Entreposage négligent d'une arme à feu, en violation de l'article 86 (1) du Code criminel du Canada; Entreposage négligent de munitions prohibées, en violation de l'article 86 (1) du Code criminel du Canada; Port d'arme dans un dessein dangereux, en violation de l'article 88 du Code criminel du Canada; Possession d'une arme à feu sans permis, en violation de l'article 91 du Code criminel du Canada; Possession d'une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, défiguré ou enlevé, en violation de l'article 108 du Code criminel du Canada.

Qihang Lin (21 ans), de Scarborough, en Ontario :

Possession d'une substance réglementée en vue d'en faire le trafic, contrairement au paragraphe 5(2) de la LRCDAS; Complot en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'article 465(1)(c) du Code criminel du Canada; Possession d'une arme prohibée, à savoir une matraque paralysante haute tension, en violation de l'article 91 du Code criminel du Canada; Entraver toute communication radio, au moyen d'un brouilleur d'ondes cellulaires, en violation de l'article 10 de la Loi sur la radiocommunication.

Xuanran Zhang (22 ans), de Scarbough, en Ontario :

Possession d'une substance réglementée en vue d'en faire le trafic, contrairement au paragraphe 5(2) de la LRCDAS; Complot en vue de commettre un acte criminel, en violation de l'article 465(1)(c) du Code criminel du Canada; Possession d'une arme prohibée, à savoir une matraque paralysante haute tension, en violation de l'article 91 du Code criminel du Canada; Entraver toute communication radio, au moyen d'un brouilleur d'ondes cellulaires, en violation de l'article 10 de la Loi sur la radiocommunication.

Xuanran Zhang et Qihang Lin ont été libérés sur engagement avec de multiples conditions. Braden Van Nguyen est toujours en détention et doit comparaître le 20 octobre 2025 devant le tribunal.

« Cette saisie n'est qu'un exemple des nombreuses façons dont les criminels tentent d'importer des drogues illégales de partout dans le monde, et souligne l'exploitation croissante des services de messagerie et de poste en vue de faire le trafic de drogues illégales au Canada. Les efforts coordonnés des enquêteurs de l'ASFC et de la GRC ont empêché une grande quantité de drogues dangereuses de se retrouver dans nos collectivités. »

- Inspecteur John McMath, officier responsable, Détachement de l'aéroport de Toronto de la GRC.

« Je salue le travail exceptionnel de nos agents de l'ASFC. Leur expertise dans l'interception et la saisie de cette importante expédition de stupéfiants, combinée à une collaboration efficace avec la GRC, a joué un rôle déterminant dans une opération conjointe qui a donné lieu à d'importantes arrestations. De telles mesures illustrent notre engagement inébranlable à protéger nos collectivités contre les activités illicites. »

- Adriano Giannini, directeur des opérations, du renseignement et de l'exécution de la loi de l'ASFC, région du Québec.

Ressource supplémentaire pour les médias

Quelques faits

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont déterminées à intercepter les tentatives de contrebande à notre frontière, à enquêter sur celles-ci et à perturber le crime organisé.

Des groupes transnationaux du crime organisé et leurs réseaux continuent d'utiliser les services de messagerie et les services postaux pour l'importation illégale de kétamine ou d'autres substances contrôlées.

La GRC appuie le mandat de l'ASFC aux points d'entrée en cas de menaces criminelles entrantes et sortantes au moyen d'enquêtes et de poursuites criminelles concernant la contrebande de stupéfiants.

Misant sur une présence partout au Canada, la GRC est particulièrement bien placée pour protéger notre frontière entre les points d'entrée, mais aussi pour mener des enquêtes de suivi, au besoin.

La GRC et L'ASFC travaillent en étroite collaboration avec d'autres partenaires nationaux et internationaux d'application de la loi dans le cadre d'enquêtes pour lutter contre les répercussions des activités criminelles transfrontalières sur nos collectivités.

Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants, visitez le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada sur les saisies.

Coordonnées : GRC Région du centre (Ontario), Communications et relations avec les médias, Adresse courriel : [email protected]; Agence des services frontaliers du Canada : Relations avec les médias, [email protected], Infoligne : 1 877 761-5945 ou 613 957-6500