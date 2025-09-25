MILTON, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada pour la région du Centre (Ontario) a démantelé l'un des plus importants trafics de drogue connus sur le dark web de l'histoire du pays. Cette enquête capitale menée par plusieurs agences a permis de nombreuses arrestations et la saisie de quantités considérables de narcotiques illégaux.

Le dark web est une zone cachée et chiffrée de l'Internet, non accessible sur les moteurs de recherche classiques. Un logiciel spécial est nécessaire pour y accéder. Il est souvent utilisé pour faciliter les activités criminelles, comme le trafic de drogues, d'armes et d'autres biens et services illégaux. Les criminels utilisent le dark web pour dissimuler leur identité et échapper aux forces de police.

Après le démantèlement d'une marketplace du dark web par les autorités allemandes, la GRC a été contactée au sujet de plusieurs utilisateurs au Canada, associés à un possible trafic de drogue. L'un de ces renseignements a déclenché une enquête menée par l'unité cybercriminalité de la GRC de Vancouver, en Colombie britannique, transférée par la suite à l'unité d'enquête sur les crimes graves et le crime organisé de Milton, Ontario, en raison de la nature et de l'ampleur de l'activité criminelle suspectée. L'unité a collaboré avec assiduité avec les équipes cybercriminalité de la GRC ainsi qu'avec FINTRAC, JCAT Europol (une unité opérationnelle enquêtant sur la cybercriminalité internationale), et la sécurité des Postes Canada pour analyser les données de la plateforme du dark web démantelée.

Les résultats de l'analyse des données ont permis aux enquêteurs de la GRC d'identifier un trafiquant de drogue au Canada, portant le pseudonyme de « RoadRunna », une entreprise criminelle élaborée utilisant ces plateformes du dark web pour distribuer des substances contrôlées dans tout le Canada. Une enquête plus approfondie sur le réseau de trafic de drogue a confondu de nombreux individus directement impliqués dans l'opération et responsables de l'expédition d'environ 400 colis par semaine dans tout le pays.

L'exécution de plusieurs mandats de recherche a permis la saisie de 165 livres de divers narcotiques (cocaïne, MDMA, méthamphétamine, héroïne, kétamine…), de 10 000 comprimés de médicaments sur ordonnance ou en vente libre, de nombreux appareils électroniques, et de matériaux de distribution de drogues, parfois conditionnés dans des emballages estampillés « RoadRunna ».

Suite à ces saisies, la GRC a arrêté et inculpé les personnes suivantes :

Raphael Magdales (40 ans), de Toronto, Ontario , pour deux inculpations pour complot de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 465(1)(c) du Code criminel, et une inculpation pour possession d'argent de provenance délictuelle en violation de la section 354(1)(a) du Code criminel ;

(40 ans), de , pour deux inculpations pour complot de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 465(1)(c) du Code criminel, et une inculpation pour possession d'argent de provenance délictuelle en violation de la section 354(1)(a) du Code criminel ; Kevin Lau (30 ans), de Brampton, Ontario , pour deux inculpations de trafic d'une substance contrôlée inscrite au Tableau 1 en violation de la section 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, deux inculpations de complot de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 465(1)(c) du Code criminel, et quatre inculpations de possession d'une arme prohibée en violation de la section 91(2) du Code criminel ;

(30 ans), de , pour deux inculpations de trafic d'une substance contrôlée inscrite au Tableau 1 en violation de la section 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, deux inculpations de complot de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 465(1)(c) du Code criminel, et quatre inculpations de possession d'une arme prohibée en violation de la section 91(2) du Code criminel ; Richard Tat (31 ans), de Brampton, Ontario , pour huit inculpations de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et huit inculpations de complot de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 465(1)(c) du Code criminel ;

(31 ans), de , pour huit inculpations de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et huit inculpations de complot de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 465(1)(c) du Code criminel ; Calvin But (32 ans), de North York, Ontario , pour quatre inculpations de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et quatre inculpations de complot de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 465(1)(c) du Code criminel ;

(32 ans), de , pour quatre inculpations de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et quatre inculpations de complot de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 465(1)(c) du Code criminel ; Daniel Matti (31 ans), de Brampton, Ontario , pour détention d'une substance inscrite au Tableau 1 en vue d'en faire le trafic en violation de la section 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et complot de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 465(1)(c) du Code criminel ;

(31 ans), de , pour détention d'une substance inscrite au Tableau 1 en vue d'en faire le trafic en violation de la section 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et complot de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 465(1)(c) du Code criminel ; Matthew Wong (46 ans), de Scarborough, Ontario , pour complot de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 465(1)(c) du Code criminel ;

(46 ans), de , pour complot de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 465(1)(c) du Code criminel ; Tommy Tao (30 ans), de Mississauga, Ontario , pour complot de trafic d'une substance inscrite au Tableau 1 en violation de la section 465(1)(c) du Code criminel.

« La GRC est extrêmement fière du travail accompli avec nos partenaires canadiens et étrangers dans le cadre de cette enquête pour mettre un terme à ces activités illégales menées sur le dark web. Les criminels trouvent des méthodes de plus en plus élaborées et modernes pour contourner la loi, mais nous continuerons à identifier, freiner et démanteler ce type de réseau. »

- Insp. Nicole Noonan, agente responsable des services de police fédéraux - Intervention intégrée et crime organisé, Gendarmerie royale du Canada Région centrale

Informations complémentaires

En bref

Sur le dark web, un seul fournisseur peut distribuer d'importantes quantités de substances contrôlées dans le pays en utilisant les services postaux.

Les transactions commerciales réalisées sur le dark web utilisent majoritairement les cryptomonnaies pour tenter de dissimuler les identités et les pistes financières.

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC) est l'unité d'investigations financières canadienne, une agence d'état créée pour recueillir, analyser et publier les informations financières concernant des suspicions de blanchiment d'argent et d'activités finançant le terrorisme.

(FINTRAC) est l'unité d'investigations financières canadienne, une agence d'état créée pour recueillir, analyser et publier les informations financières concernant des suspicions de blanchiment d'argent et d'activités finançant le terrorisme. Le trafic de drogue sur le dark web contribue au commerce illégal de drogue dans son ensemble et représente un danger pour la santé et la sécurité des Canadiens.

La neutralisation des réseaux du dark web peut fournir des données entraînant de nouvelles enquêtes sur des trafiquants potentiellement impliqués dans des activités criminelles.

Si vous détenez de l'information sur un trafic de drogue, ou si vous souhaitez signaler d'autres faits criminels, contactez la GRC de l' Ontario au 1-800-387-0020 ou, de manière anonyme, en appelant l'Association canadienne d'échec au crime au 1-800-222-8477 (TIPS), à toute heure.

