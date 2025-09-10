MISSISSAUGA, ON, le 10 sept. 2025 /CNW/ - L'équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la GRC de la région du Centre (Ontario) a joué un rôle central dans une enquête internationale menant à la condamnation d'un citoyen canadien, Cameron Albert Redman, qui a été reconnu coupable aux États-Unis pour sa participation à un système sophistiqué de cybercriminalité ciblant le portail de soutien aux partenaires de Twitter.

En mai 2022, Cameron Albert Redman, 22 ans, de Mississauga, en Ontario, a obtenu illégalement l'accès à un outil de gestion de compte Twitter (X). M. Redman a mis en vente l'outil de soutien par l'entremise d'un forum en ligne. Cet accès a permis à des criminels de prendre illégalement le contrôle d'actifs numériques de grande valeur appelés jetons non fongibles (NFT), ce qui a entraîné une perte importante pour les propriétaires légitimes des actifs volés. M. Redman et ses complices ont fraudé plus de 200 victimes et réalisé des profits d'environ 794 000 $; les victimes provenaient presque toutes des États-Unis. Le FBI et la GRC ont travaillé en collaboration, en mettant en commun des renseignements qui ont contribué à faire progresser leurs enquêtes respectives.

M. Redman a quitté le Canada et a par la suite été arrêté par les autorités portugaises, au Portugal. Il a été extradé aux États-Unis et, le 29 juillet 2025, il a été condamné pour complot en vue de commettre une fraude par virement électronique, fraude par virement électronique et complot en vue de commettre un vol d'identité grave. En plus d'une peine d'emprisonnement qu'il devra purger aux États-Unis, il a accepté de dédommager les victimes. En raison de la condamnation de M. Redman aux États-Unis, l'enquête des organismes d'application de la loi canadiens a pris fin.

« Cette enquête souligne la nature de plus en plus complexe de la cybercriminalité et l'importance capitale de la collaboration et de l'échange de renseignements à tous les niveaux de l'application de la loi. Grâce aux efforts continus et coordonnés de partenaires municipaux, provinciaux, fédéraux et internationaux, un cybercriminel qui a fraudé des victimes pour plusieurs millions de dollars a été tenu responsable et traduit devant les tribunaux. La GRC est fière d'avoir participé à cette enquête internationale couronnée de succès. »

-Inspecteur Patrick Poulin, officier responsable de l'équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la Gendarmerie royale du Canada - Région du Centre.

Quelques faits

L'équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la GRC de la région du Centre enquête sur les plus hauts niveaux de cybercriminalité menaçant les Canadiens et nos intérêts nationaux.

Nous collaborons avec des partenaires nationaux et internationaux pour enquêter sur les menaces importantes au sein de l'écosystème de la cybercriminalité, les perturber et poursuivre en justice les responsables, y compris les criminels qui développent des logiciels malveillants, fournissent des services et des infrastructures de cybercriminalité et facilitent des attaques contre les infrastructures essentielles; cela comprend les acteurs d'États étrangers et les menaces persistantes avancées.

Si vous avez des renseignements concernant ce cas ou tout autre acte de fraude, communiquez avec votre service de police local ou avec l'une des ressources ci-dessous :

Centre antifraude du Canada - 1 888 495-8501

Échec au crime - 1 800 222-8477 (de manière anonyme et en tout temps)

