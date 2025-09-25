OTTAWA, ON, le 25 sept. 2025 /CNW/ - La GRC a élaboré des guides pour fournir de l'information et du soutien aux familles de victimes d'homicide et de personnes disparues. Les documents ont été rédigés en tenant compte des traumatismes et reflètent les besoins exprimés par les familles qui ont témoigné durant d'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Ils ne sont pas réservés aux policiers de la GRC, mais au contraire peuvent être utilisés par tous les policiers au pays.

Le guide destiné aux familles de victimes d'homicide aide à mieux comprendre l'ensemble de la procédure en matière pénale, depuis l'enquête policière jusqu'à la libération conditionnelle. Celui destiné aux familles de personnes disparues comprend une fiche pratique pour les personnes qui signalent la disparition d'un proche.

Ces documents sont le fruit de vastes consultations menées pendant deux ans auprès de ministères fédéraux, de services de police, de comités de l'ACCP, d'organisations autochtones et de soutien aux victimes, de communautés religieuses, d'administrations municipales et provinciales et de médecins légistes et coroners. Ils ne concernent pas les Autochtones en particulier, mais contiennent de nombreuses informations destinées aux familles autochtones, notamment pour ce qui concerne le soutien financier et communautaire. Ils ont par ailleurs été rédigés de façon inclusive pour la communauté 2SLGBTQQIA+. Les documents sont à la disposition de la famille élargie, des amis et des membres de la communauté des victimes d'homicide et des personnes disparues, quelle que soit leur région.

Les guides sont disponibles en ligne et des exemplaires imprimés sont distribués aux détachements de la GRC dans les communautés éloignées ainsi qu'aux partenaires communautaires partout au pays.

« Au cours de notre travail auprès des familles et dans les témoignages à la commission d'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, nous avons entendu que la police devait fournir davantage d'information sur ce qui se passe lorsqu'une personne disparaît. Perdre un être cher, disparu ou assassiné, est déchirant. C'est une expérience traumatisante et il peut être difficile de s'y retrouver dans le flot d'information. Ces guides fournissent des renseignements importants que les familles pourront examiner à leur propre rythme et selon leurs besoins. »

- Mike Duheme, commissaire de la GRC

