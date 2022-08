MILTON, ON, le 3 août 2022 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a porté des accusations contre une personne à la suite d'une enquête sur une arnaque téléphonique internationale visant des personnes âgées.

En décembre 2021, l'unité des crimes graves et des crimes organisés transnationaux de la région du Grand Toronto (RGT) de la GRC a reçu des renseignements de la GRC à l'Île-du-Prince-Édouard qui ont déclenché une enquête sur des arnaques téléphoniques ciblant des personnes âgées. L'enquête a commencé lorsqu'un aîné canadien a été escroqué de plus de 20 000 $. Les fraudeurs se faisaient passer pour des représentants du « Readers Digest » ou de « Publishers Clearing House » et disaient aux « gagnants » qu'ils avaient remporté une voiture ou un prix en argent, mais qu'ils devaient payer un petit montant pour couvrir les taxes, les frais juridiques ou les frais de livraison.

L'équipe a également enquêté sur le recours à une « mule financière ». Les mules financières sont des intermédiaires qui facilitent le transfert des fonds d'une victime à une organisation criminelle et qui participent au processus de blanchiment d'argent pour ce type d'escroquerie. L'argent part de la « mule financière » au Canada et est ensuite transféré vers divers endroits dans le monde (p. ex. la Jamaïque, l'Inde, etc.). Dans le cas présent, l'argent de la victime a été envoyé dans un compte en Jamaïque.

Phylecca Smith (31 ans), une non-résidente habitant actuellement à Toronto, a été accusée des infractions suivantes :

Fraude de plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a) du Code criminel ;

plus de 5 000 $, en violation de l'article 380(1)a) du ; Possession de produits de la criminalité, en violation de l'article 354 du Code criminel ;

; Recyclage de produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31 du Code criminel.

Une audience sur la libération sous caution a eu lieu le 27 juillet au palais de justice de College Park, à Toronto. Phylecca Smith a été remise en liberté par les tribunaux, mais elle est demeurée en détention aux fins d'immigration par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en raison de son statut de non-résidente au Canada.

« Les crimes économiques et financiers menacent l'économie canadienne et privent les travailleurs canadiens de leur argent. La GRC s'est engagée à protéger l'intégrité financière du Canada, surtout lorsque des citoyens sont la cible d'organisations criminelles. »

- La surintendante Ann Koenig, commandante de district, région du Grand Toronto, unité des crimes graves et crimes organisés transnationaux.

Méfiez-vous lorsqu'une personne vous demande des renseignements personnels ou bancaires, ou si vous recevez un message au sujet d'une demande douteuse de versement d'impôts, ne cliquez pas sur un lien pour soumettre des renseignements. Ne répondez pas et ne donnez pas suite aux demandes douteuses. Signalez la situation au Centre antifraude du Canada en ligne à l'adresse www.antifraudcentre.ca ou par téléphone au 1 888 495-8501. Si quelqu'un vous menace ou menace votre famille, communiquez avec votre service de police local.

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : @grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Division O de la GRC (Ontario), Communications et relations avec les médias, Courriel : [email protected]