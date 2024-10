Faire briller les esprits, forger l'avenir

SHANGHAI, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Un reportage de xinhuanet :

Du 12 au 15 octobre, la grande finale du concours d'innovation 2024 des étudiants internationaux de Chine s'est tenue à Shanghai. Organisé par 12 départements, dont le ministère de l'Éducation et le gouvernement populaire municipal de Shanghai, l'événement a attiré 5,14 millions de projets et plus de 20 millions de participants issus de 5 406 universités de 153 pays. Sur le thème « Oser la différence, oser la victoire », le concours a mis en avant l'innovation universitaire mondiale.

Le concours d’innovation des étudiants internationaux de Chine s’est déroulé à Shanghai du 12 au 15 octobre (photo de l’Université Jiao Tong de Shanghai). (PRNewsfoto/xinhuanet)

Six équipes d'universités nationales et internationales se sont affrontées lors de la grande finale. Le projet de l'université Jiao Tong de Shanghai, « NEZHA - le premier véhicule hybride aérien sous-marin au monde », a remporté le championnat. Les autres meilleurs projets provenaient de l'université de Tsinghua, de l'université des sciences et technologies électroniques de Xi'an, de l'université chinoise des géosciences, de l'University College London et de l'université de la Nouvelle-Galles du Sud.

Le concours a permis d'approfondir les échanges et la coopération au niveau international, en réunissant 152 universités mondiales de premier plan, telles que Harvard, Oxford, Stanford et le MIT. En outre, l'Alliance mondiale pour l'innovation étudiante a été créée, afin de promouvoir la collaboration en matière d'innovation étudiante à l'échelle internationale.

Le concours comportait plusieurs volets : le volet principal de l'enseignement supérieur, le volet « Youth Red Dream Journey », le volet de l'enseignement professionnel, le volet de la proposition industrielle et le volet de l'innovation émergente. L'accent a été mis sur l'intégration de l'éducation, de la science et des talents, le volet de proposition industrielle mettant l'accent sur « l'intégration industrie-enseignement », qui encourage la collaboration entre les universités et les industries pour commercialiser les réalisations innovantes.

L'événement a également permis de présenter les innovations exceptionnelles des étudiants dans divers domaines, de l'IA à la durabilité environnementale. Parmi les projets les plus remarquables figurait un robot d'alerte pour les routes alimenté par l'IA de l'école Guangdong Guangya Middle School, conçu pour prévenir les accidents secondaires après les incidents de la circulation.

Par ailleurs, 30 réunions de mise en relation des ressources ont débouché sur des intentions d'investissement d'un montant total de 6,8 milliards de yuans, ce qui a permis de transformer des projets innovants en applications concrètes.

