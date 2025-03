PÉKIN, 11 mars 2025 /CNW/ - un reportage de Xinhuanet : Les présidents et les rédacteurs en chef des médias grand public du monde entier suivent de près les développements des « deux séances » de la Chine, qui donnent un aperçu crucial de la feuille de route du développement de la Chine pour 2025.

ÉCONOMIE

Wong Chun Wai, président de l'agence nationale de presse malaisienne (Bernama) :

Les « deux séances » ont assurément une grande importance. Le monde entier les suit avec attention, car la Chine joue un rôle très important à l'échelle mondiale.

Benjamin Mgana, rédacteur en chef des actualités étrangères pour le journal The Guardian en Tanzanie :

Face à l'incertitude économique mondiale, la façon dont la Chine établit et atteint de nouveaux objectifs de croissance aura une incidence directe sur la situation économique mondiale.

Osama Al-Saeid, rédacteur en chef du journal égyptien Al-Akhbar :

Grâce à une planification ciblée, à un leadership fort et au soutien du peuple, la Chine a surmonté de nombreux obstacles et défis, se transformant en l'une des économies les plus importantes du monde d'aujourd'hui.

HAUTE TECHNOLOGIE

Ali M. Ali, directeur général de la News Agency of Nigeria :

Grâce aux importations en provenance de la Chine et à la coopération avec ce pays, les véhicules électriques sont présents dans les rues du Nigeria et la promotion de l'énergie solaire est assurée dans tout le pays.

Radomir Diklic, directeur de l'agence de presse Beta de Serbie :

La Chine poursuivra ce développement parallèle, offrant au monde ses meilleures innovations tout en absorbant les meilleures avancées mondiales. Tout pays sérieusement axé sur les affaires devrait voir la Chine comme un partenaire plutôt que comme un adversaire.

Benjamin Mgana, rédacteur en chef des actualités étrangères pour le journal The Guardian en Tanzanie :

Ces dernières années, la Chine a continué de faire progresser l'innovation technologique, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), de l'énergie verte, des véhicules à énergie nouvelle et des semi-conducteurs.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Ruslan Kenjaev, rédacteur en chef adjoint du journal ouzbek Narodnoe Slovo (« Le Mot du peuple ») :

La Belt and Road Initiative a apporté des améliorations indispensables aux infrastructures des pays d'Asie centrale. Le chemin de fer entre la Chine, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan dans le cadre de l'initiative améliorerait la logistique dans la région et rehausserait son statut dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Wong Chun Wai, président de l'agence nationale de presse malaisienne (Bernama) :

J'ai fait de nombreux voyages en Chine en 2024. Je ne sais même plus combien de fois j'y suis allé. Grâce à cette politique visant à encourager les gens des deux côtés de la frontière à voyager, les relations interpersonnelles ont été renforcées.

Mudassar Iqbal, directeur adjoint de l'Associated Press du Pakistan :

La Chine a signé des accords de libre-échange avec différents pays et a assoupli les tarifs douaniers, ce qui a amélioré la coopération commerciale entre les pays; par ailleurs, elle a assoupli les règles sur les investissements étrangers.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2637830/Two_Sessions.mp4

SOURCE Xinhuanet

PERSONNE-RESSOURCE : Shuoren Feng, [email protected]