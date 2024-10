BEIJING, 27 octobre 2024 /CNW/ - Un reportage de Xinhuanet :

La troisième saison de The Chief Experience Officer, une série d'expériences immersives produite par le Bureau du gouvernement populaire de la province de Shanxi, a été lancée dans le monde entier. Cette saison met en scène Rees, un millénial britannique, qui se lance dans un vaste voyage à travers 5 000 ans de la riche histoire et de la culture du Shanxi, avec en point d'orgue une exploration durable à travers le temps.

Réputée pour la richesse de son patrimoine, la province du Shanxi est le dépositaire de l'architecture traditionnelle chinoise en bois, avec plus de 28 000 structures anciennes qui parsèment son territoire. Couvrant 160 000 kilomètres carrés, le voyage de Rees traverse l'âge néolithique et diverses époques historiques, dont les dynasties Han, Sui, Tang, Song, Yuan et Qing, offrant une exploration profonde de la vaste histoire de la Chine et de la culture dynamique du Shanxi.

