Le 11 avril 2025, le forum des médias et des groupes de réflexion Chine-ANASE, dont le thème était « Renforcer la coopération entre l'ANASE et la Chine », a eu lieu à Kuala Lumpur, en Malaisie. Chen Zhong, directeur général adjoint de la China Communications Construction Company Limited (CCCC), a été invité à prononcer le discours d'ouverture lors de l'événement. Il a alors souligné les efforts de la CCCC pour faire progresser les échanges culturels et le partage de connaissances avec les pays de l'ANASE.

Le 11 avril, Chen Zhong, directeur général adjoint de la CCCC, a prononcé le discours d’ouverture du forum (PRNewsfoto/Xinhuanet)

M. Chen a insisté sur la proximité géographique et l'avenir commun entre la Chine et l'ANASE, notant que le forum fournit une plateforme pour harmoniser les ressources et les efforts des pays de l'ANASE afin de faire progresser le développement régional. Au fil des ans, la CCCC est demeurée déterminée à contribuer à un avenir meilleur pour tous. L'entreprise dirige de grands projets d'infrastructure à l'étranger afin de renforcer la connectivité mondiale. En plus de faire progresser la croissance partagée, la CCCC a également favorisé des relations plus étroites et une compréhension interculturelle, soutenant ainsi le développement durable mondial.

M. Chen a souligné qu'en tant que chef de file mondial des services d'infrastructure complets, la CCCC exerce ses activités dans 158 pays et régions. Dans le cadre de la Belt and Road Initiative, la CCCC s'est engagée dans une vaste coopération régionale, en investissant dans plus de 3 000 projets d'infrastructure dans les pays partenaires et en les construisant. Ceux-ci comprennent plus de 13 000 kilomètres d'autoroutes, plus de 200 ponts majeurs et plus de 150 ports clés. En tirant parti de son expertise en ingénierie, la CCCC renforce la connectivité et aide à élargir l'accès partagé aux possibilités de développement mondial.

Le forum a été organisé conjointement par l'agence de presse Xinhua et l'agence nationale de presse malaisienne (Bernama), et a réuni environ 260 représentants de plus de 160 organisations médiatiques, groupes de réflexion, organismes gouvernementaux et entreprises de la Chine et de l'ANASE.

