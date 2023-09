« NOUS SOMMES DEVENUS BENEVA »

- Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction

LÉVIS, QC, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Beneva conclut aujourd'hui un exercice sans précédent, une consultation de l'ensemble de ses 5 400 employés, dont les résultats serviront à l'élaboration des orientations stratégiques de l'entreprise, devenue en moins de trois ans l'un des principaux chefs de file du marché de l'assurance au Québec et au Canada.

Pour boucler la boucle de sa Grande consultation, Beneva réunit aujourd'hui au Centre des congrès de Lévis plus de 500 employés désignés par leurs pairs à titre de porte-parole. Entre le mois de juin et la fin août, Beneva a tenu pas moins de 500 ateliers au cours desquels 4 500 réponses et propositions ont été récoltées. Au terme de la journée du 12 septembre, des actions prioritaires seront identifiées et incluses dans le plan stratégique de l'organisation.

« Chaque employé prend conscience des défis que Beneva doit relever, et a voix au chapitre. Depuis le jour 1 de notre jeune histoire, nous avons choisi d'impliquer tous les membres de nos équipes, en intensifiant le dialogue pour discuter des enjeux propres à leur secteur d'activités. C'est grâce à l'engagement de notre monde que nous sommes devenus Beneva », a indiqué Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

Dans un marché en constante évolution où la concurrence est vive, Beneva compte sur la participation et l'expertise de ses employés pour atteindre son ambition d'offrir la meilleure expérience d'assurance au pays, basée sur une simplicité inégalée. Pour ce faire, Beneva mise sur un accès en ligne unique et rapide, un parcours clair, une information vulgarisée et une utilisation accrue de l'intelligence artificielle, sans cependant négliger l'aspect humain qui caractérise la plus grande mutuelle au Canada.

À l'aube d'un nouveau cycle suivant la conclusion du regroupement de La Capitale et SSQ Assurance, les stratégies déployées à partir des résultats de la Grande consultation permettront à Beneva de se démarquer, s'assurant ainsi croissance et compétitivité pour les années futures.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,1 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

