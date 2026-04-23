MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la programmation 2026 d'Espace pour la vie, le Planétarium est heureux de vous présenter dès le 4 mai La grande aventure du Système solaire, une odyssée immersive scientifique et ludique guidée par des personnages animés attachants.

Porté par le studio de renom NSC Creative, créateur de Nous sommes des étoiles, ce voyage visuel entraine le public au cœur de notre voisinage cosmique grâce à des images à 360° spectaculaires et une narration passionnante. Une expérience unique qui nous fait découvrir les merveilles et les dangers de notre système solaire. Ce film a remporté neuf prix dans le monde en 2025, dont le prix spécial du jury du Best of Earth, (États-Unis) et meilleur film pour enfants du Dome Under (Australie).

Synopsis

Suivez le maître de piste le grand Schiaparelli dans une aventure spatio-temporelle au cœur de son merveilleux Observatorium. De la surface brûlante de Mercure aux étendues glacées de Pluton et au-delà, préparez‑vous à affronter les innombrables dangers et merveilles de notre système solaire, lors d'un voyage à couper le souffle qui révèle à quel point notre planète est précieuse. Schiaparelli et ses amis transporteront le public au cœur de certains des endroits les plus mortels de notre coin de l'Univers. Il faudra des talents de pilotage hors pair pour ramener tout le monde sain et sauf !

Public : 6 à 13 ans

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aurōrae

De retour à la demande générale, le film aurōrae sera présenté en duo avec La grande aventure du Système solaire pour l'été seulement alors que 2026 s'annonce comme une grande année d'activité solaire. Les occasions d'aurores boréales en seront multipliées.

Tourné par l'équipe du Planétarium au milieu des Territoires du Nord-Ouest transporte les spectateurs et spectatrices de Montréal à Yellowknife, depuis l'espace jusqu'aux profondeurs de la Terre. Il explore, magnifie et transcende les aurores boréales. Portée par la musique électrisante de DJ Champion, cette expérience immersive fait vibrer le public sous l'un des plus majestueux spectacles que la nature puisse offrir.

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Lab famille

Chaque deuxième samedi du mois, une zone d'exploration gratuite en libre-service est proposée aux familles avec des activités créatives et des défis scientifiques dont les contenus varient selon les saisons et les inspirations de l'équipe du Planétarium.

Parmi les premières activités proposées : créez votre robot d'exploration avec Mars Mobile ou laissez aller votre imagination dans la zone de construction libre remplie de LEGO.

Offerte en continu chaque deuxième samedi du mois, aucune inscription requise.

Public : 6 à 12 ans

Un espace d'exploration sensorielle pour les 0 à 5 ans est également accessible.

Astro-Bistro

L'espace bistro du Planétarium abrite une zone d'exposition gratuite où les visiteurs et visiteuses sont invités à ralentir et à observer l'astronomie autrement. Projection en continu d'astrophotographies, exposition d'une collection de navettes et fusées en LEGO, coin lecture et balado jeunesse. Un lieu chaleureux et inspirant pour éveiller la curiosité.

Informations et billets : espacepourlavie.ca

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année près de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Dossier de presse (photos)

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias : Roy & Turner Communications, Chloé Rossi, 514 652-6478, [email protected]; Espace pour la vie, Anne Bourgoin, 438 346-0542, [email protected]