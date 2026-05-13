Festival Eurêka! : sports et sciences en action!

5, 6 et 7 juin 2026

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - L'île du savoir, en collaboration avec Espace pour la vie, invite le public à faire sprinter ses muscles et ses neurones lors de la 19e édition du Festival Eurêka!, présenté par Hydro-Québec.

Du 5 au 7 juin 2026, au parc Jean-Drapeau et à la Biosphère, petits et grands sont conviés à vivre trois jours de découvertes et d'expériences scientifiques interactives et captivantes à travers 150 activités familiales gratuites animées par des passionné•es du milieu de la recherche, de l'éducation, de l'innovation et du sport!

Une 19e édition propulsée par L'ÉLAN SCIENTIFIQUE

Cette année, le Festival met à l'honneur une thématique qui explore les liens fascinants entre sports et sciences. Du laboratoire au terrain, les visiteurs découvriront comment la science soutient la performance physique et mentale, améliore les équipements et permet de repousser les limites humaines. Qu'est-ce qui unit un•e athlète et un• chercheur•se? Rigueur, persévérance, curiosité, passion, résilience, autant de forces vives qui seront mises en lumière à travers une programmation riche, immersive et inspirante.

Le public pourra pédaler sur des vélos reliés à des cyclistes miniatures, tester son équilibre et sa proprioception, comprendre comment le corps réagit à l'effort ou encore découvrir l'importance de l'entraînement physique jusque dans l'espace. Les festivaliers exploreront aussi comment le design et l'aérodynamisme permettent de gagner de précieuses secondes, comment la nature inspire les prouesses sportives, ou encore comment l'intelligence artificielle et la robotique transforment le sport. Entre exosquelettes, analyse du mouvement et défis interactifs, Eurêka! promet un véritable marathon de découvertes pour toute la famille. Pour l'occasion, la Biosphère offre une programmation toute spéciale et la visite des quatre salles d'expositions sera gratuite. Émolab, qui explore la science des émotions liées au climat, Chercher refuge, sur l'impact des déplacements en lien avec la crise climatique; Renversant! Un voyage au fil de l'eau; et Transformer - Design et futurs énergétiques.

Selon Luc Sirois, Innovateur en chef du Québec : « Le Festival Eurêka! est l'une des plus belles initiatives qui soient pour sensibiliser des milliers d'étudiants et de familles à la science, à l'innovation et à la créativité. C'est un moment magique pour leur donner le goût de découvrir, de créer et d'inventer; un moment mémorable qui fait vivre des expériences uniques à travers mille et une activités offertes par tous les acteurs de l'écosystème. Aidons nos jeunes à prendre leur élan scientifique! »

Un parcours en six zones pour explorer la science

Six grandes zones thématiques proposeront une exploration ludique des multiples facettes de la science, du biomimétisme à l'aérodynamisme, en passant par la santé, l'environnement et les technologies de pointes : la zone Énergie, la zone Aéro, la zone Innovation, la zone Ingéniosité, la zone Humain et l'ÉCOzone, rendue possible grâce au programme de financement des objectifs de développement durable du gouvernement du Canada.

Sports et sciences font équipe : des rencontres et spectacles palpitants

Le Festival offrira également une programmation scénique mettant en vedette scientifiques, athlètes, communicateurs et communicatrices passionné•es. Quelques moments phares du weekend :

Le spectacle LA BOSSE DES SCIENCES!, présenté le samedi soir, réunira le champion olympique Mikaël Kingsbury, le chimiste Yannick Bergeron et la physicienne Stéphanie Jolicoeur pour un spectacle original qui promet d'être plein de rebondissements!

La COMPÉTITION DE CHAISE MUSICALE avec l'animatrice Vikie Pedneault, de Drôlement Débrouillards. Asseyez-vous vite, mais pas sur vos lauriers!

Parmi les autres temps forts :

Antoine Duchesne - Montréal 2026 : le parcours d'un cycliste professionnel

le parcours d'un cycliste professionnel LIO-ÉTS, laboratoire membre de itechsanté : la technologie au service des futur.e.s champion.ne.s

la technologie au service des futur.e.s champion.ne.s Institut national du sport du Québec : quand le stress devient un superpouvoir… ou un frein invisible

quand le stress devient un superpouvoir… ou un frein invisible Dr Etienne Abassi : une expérience interactive mêlant science, musique et plaisir d'apprendre

une expérience interactive mêlant science, musique et plaisir d'apprendre Marion Thénault : la vie d'une olympienne, passionnée de science et d'environnement

la vie d'une olympienne, passionnée de science et d'environnement Cindy Ouellet, paralympienne : poursuivre ses rêves grâce à la science, au-delà des épreuves

poursuivre ses rêves grâce à la science, au-delà des épreuves Faucon-Éduc : interprétation et vol d'oiseaux de proie

interprétation et vol d'oiseaux de proie Sciences et mathématiques en action (SMAC) : comment les mathématiques et la physique aident à exceller dans le sport

comment les mathématiques et la physique aident à exceller dans le sport Martin Fréchette, nutritionniste du sport : la recette secrète de l'alimentation des athlètes

Que l'on soit passionné•e de sport, de science, un peu des deux, ou simplement curieux•se, que l'on parle de soccer robotique autonome, de sports canins, de kung fu ou de jeux d'échecs, il y en aura pour tous les goûts.

Des partenaires qui comptent

Présenté par Hydro-Québec, le Festival Eurêka! est réalisé par L'île du savoir en collaboration avec

Espace pour la vie. La grande fête des sciences bénéficie de la précieuse participation financière de plusieurs commanditaires : Bombardier, partenaire de la Zone Aéro; l'Ordre des ingénieurs du Québec, partenaire de la Zone Ingéniosité; le Fonds de recherche du Québec, commanditaire de la Scène centrale et Télé-Québec; partenaire média du Festival. Soulignons également l'appui de RECYC-QUÉBEC, complice de l'écoresponsabilité de cette édition, et la Société du parc Jean-Drapeau, site d'accueil du Festival.

Eurêka! est réalisé en partenariat avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Grâce à leur soutien, L'île du savoir peut maintenir la récurrence, la gratuité et la qualité de cet important événement de science montréalais et offrir une vitrine unique aux institutions, entreprises et organismes de culture scientifique d'ici.

« À Montréal, le sport et la science sont des domaines qui nous sont chers et dans lesquels on brille à l'international. Je suis donc très heureuse de voir Eurêka! explorer la relation entre ces thèmes avec la curiosité qu'on lui connaît. On est fiers et fières de s'associer à cette grande fête de la science, et je suis persuadée que cette nouvelle édition contribuera à donner la piqure à nos jeunes scientifiques en herbe », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

Partenaires associés

Air Canada, Cascades, CGI, Conseil de l'innovation du Québec, Co-operators, Desjardins (Caisse du Centre-Ville-de-Montréal), Génome Québec, Luqia, Rolls-Royce Canada et Tourisme Montréal.

Partenaires d'enseignement supérieur

acceSciences, École de technologie supérieure, Institut national de la recherche scientifique, Polytechnique Montréal, Université Concordia, Université de Montréal et Université du Québec à Trois-Rivières.

Le projet bénéficie aussi du soutien financier de la Fondation J.A. DeSève, de Redevances Or et de donateurs.

À PROPOS

L'ÎLE DU SAVOIR

Par une approche alliant science, technologie et disciplines artistiques, L'île du savoir crée des expériences ludo-éducatives, interactives et stimulantes pour éveiller la curiosité des jeunes et des communautés tout en favorisant l'émergence d'une relève engagée et créative dans les domaines scientifiques.

FESTIVAL EURÊKA!

Eurêka! c'est la plus grande fête de science au Québec qui rassemble, chaque année, un public de tout âge, que ce soit par passion pour la science ou simple curiosité. Au programme : trois jours de plaisir et de découvertes scientifiques et une foule d'activités interactives GRATUITES. Depuis le début de cette grande aventure, en 2007, plus de 1,2 million de visiteurs enthousiastes, dont 70 000 élèves, ont pris part à la fête!

ESPACE POUR LA VIE

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en science de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Pour consulter la programmation : FESTIVALEUREKA.CA

HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT

Vendredi 5 juin ● 9 h 30 à 15 h 30

Samedi 6 juin ● 10 h 30 à 19 h + spectacle de soirée dès 19 h 30

Dimanche 7 juin ● 10 h 30 à 17 h

SOURCE Espace pour la vie Montreal

INFORMATION: Eurêka! : Roy & Turner Communications, Janie Allard, 514.970.8440, [email protected]; Espace pour la vie : Isabel Matte, 514.250.7753, [email protected]