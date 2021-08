OTTAWA, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - « Le 9 août, nous commémorons la Journée internationale des peuples autochtones. Cette journée marque la date de la première réunion du groupe de travail sur les populations autochtones des Nations Unies en 1982.

Depuis des milliers d'années, partout dans le monde, les peuples autochtones veillent sur les terres que nous occupons et les bassins hydrographiques et les ressources naturelles qui nous entourent. Au Canada, des berges du Pacifique à celles de l'Atlantique et de l'Arctique, les peuples autochtones continuent d'enrichir notre nation par leurs cultures et leur patrimoine essentiels.

Cette année, la journée prend une signification particulière à la lumière des découvertes de sépultures anonymes sur les terrains de pensionnats. Prenons la résolution de travailler ensemble et de nous soutenir mutuellement alors que nous empruntons la voie de la guérison et prenons conscience de la véritable histoire de notre pays.

En tant que gouverneure générale, je vous invite à joindre votre voix à la mienne pour veiller à ce que la réconciliation devienne une valeur fondamentale qui nous définit en tant que Canadiens et Canadiennes -- un principe commun renouvelé qui nous guide vers un Canada plus juste et équitable. »

Mary Simon

Gouverneure générale du Canada

Restez branchés

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]

Liens connexes

http://www.gg.ca/