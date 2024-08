OTTAWA, ON, le 27 août 2024 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, effectuera un séjour à Paris du 27 août au 1er septembre 2024, à l'occasion des Jeux paralympiques de Paris 2024.

Au cours de sa visite, la gouverneure générale assistera à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024, rencontrera des athlètes d'Équipe Canada, les encouragera dans leurs disciplines respectives et célébrera les exploits de nos champions paralympiques.

La promotion de la diversité et de l'inclusion est une priorité du mandat de la gouverneure générale. Aussi célébrera-t-elle les talents et les capacités des athlètes paralympiques en remettant en question les opinions reçues, en faisant tomber les obstacles et en soulignant ce qui peut être accompli dans un contexte favorable à l'inclusion.

Dans son rôle de commandante en chef du Canada, la gouverneure générale honorera la mémoire de ceux qui ont servi et perdu la vie au cours de la Première Guerre mondiale lorsqu'elle visitera les deux plus importants monuments commémoratifs canadiens de la Première Guerre mondiale en France : le Mémorial national du Canada à Vimy et le Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel. La gouverneure générale déposera une couronne sur chaque site et prendra le temps de s'entretenir avec les guides-interprètes, les visiteurs et le personnel.

La gouverneure générale joue un rôle important en représentant le Canada et en exerçant les fonctions de chef d'État au nom du souverain lors d'événements et de cérémonies de portée nationale et internationale, ainsi qu'en reconnaissant, en encourageant et en célébrant des Canadiens remarquables qui, au pays comme à l'étranger, se distinguent dans de nombreux domaines.

Itinéraire

Note : les horaires sont indiqués en heure avancée d'Europe centrale (HAEC), qui se trouve six heures en avance sur l'heure avancée de l'Est (HAE).

Mercredi 28 août - Paris, France

17 h 30

Réception précédant la cérémonie d'ouverture, offerte aux chefs d'État et de gouvernement par le président de la République française

Avant la cérémonie d'ouverture, la gouverneure générale représentera le Canada lors d'une réception offerte aux chefs d'État et de gouvernement par Son Excellence monsieur Emmanuel Macron, président de la République française.

Palais de l'Élysée

En savoir plus sur le Palais de l'Élysée

20 h

Cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024

La gouverneure générale assistera à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024.

Place de la Concorde

En savoir plus sur les Jeux paralympiques de Paris 2024

En savoir plus sur les 126 athlètes d'Équipe Canada qui compétitionneront aux Jeux paralympiques

Jeudi 29 août - Paris, France

10 h

Visite du Village des athlètes paralympiques

La gouverneure générale visitera le Village des athlètes, où elle aura l'occasion de rencontrer les athlètes paralympiques d'Équipe Canada.

Événements sportifs

Tout au long de la journée, la gouverneure générale assistera à des événements sportifs sur différents sites.

19 h

Dîner-rencontre avec la gouverneure générale du Commonwealth d'Australie

La gouverneure générale rencontrera Son Excellence l'honorable Mme Sam Mostyn, AC, qui a été assermentée en tant que 28e gouverneure générale de l'Australie le 1er juillet 2024.

En savoir plus sur la gouverneure générale du Commonwealth d'Australie

Vendredi 30 août - Hauts-de-France

10 h

Visite du Mémorial national du Canada à Vimy

En tant que commandante en chef du Canada, la gouverneure générale visitera le Mémorial national du Canada à Vimy pour rendre hommage au service et au sacrifice des Canadiens qui ont servi et perdu la vie au cours de la Première Guerre mondiale. Elle y découvrira les galeries, les tranchées et le Centre d'accueil et d'éducation des visiteurs, en compagnie de guides étudiants canadiens. Elle prendra également le temps d'échanger avec les visiteurs et le personnel avant de déposer une couronne commémorative devant le Mémorial.

En savoir plus sur le Mémorial national du Canada à Vimy

Chemin des Canadiens, 62580 Givenchy-en-Gohelle, France

14 h 45

Visite du Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel

En tant que commandante en chef du Canada, la gouverneure générale visitera le Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel pour honorer le sacrifice des 591 membres du Royal Newfoundland Regiment, des 114 marins de la Newfoundland Royal Naval Reserve et des 115 marins marchands qui ont combattu à Beaumont-Hamel pendant la bataille de la Somme, qui s'est déroulée du 1er juillet au 18 novembre 1916.

Le 1er juillet 2024, plus d'un siècle plus tard, la gouverneure générale a participé à une cérémonie spéciale à St. John's pour marquer le 100e anniversaire de la construction du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve. Au cours de cette cérémonie, la dépouille d'un soldat terre-neuvien inconnu a été placée dans une tombe spéciale pour représenter tous les Terre-Neuviens et Labradoriens dont la sépulture reste inconnue.

La visite de la gouverneure générale à Beaumont-Hamel, en France, est un important symbole de rapprochement et un hommage indélébile à tous les membres des forces armées qui n'ont pas de lieu de sépulture connu.

En savoir plus sur le Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel

En savoir plus sur le rapatriement d'un soldat inconnu de Terre-Neuve de la Première Guerre mondiale

Rue de l'Église, D73, Auchonvillers, France 80300

Samedi 31 août - Paris, France

Événements sportifs

Tout au long de la journée, la gouverneure générale assistera à des événements sportifs sur différents sites.

17 h 15

Présentation de distinctions honorifiques canadiennes

La gouverneure générale participera à une cérémonie de remise de distinctions honorifiques canadiennes pour rendre hommage à des personnes qui ont apporté une contribution importante au Canada et qui ont inspiré d'autres personnes à contribuer à l'édification d'un pays meilleur. Au cours de la cérémonie, deux personnes seront investies au sein de l'Ordre du Canada dans les grades de membre et d'officier, et quatre autres recevront des décorations pour service méritoire (division civile).

Liste des récipiendaires qui participeront à la cérémonie

En savoir plus sur le Régime canadien de distinctions honorifiques

18 h 30

Célébration des athlètes

La gouverneure générale prononcera une brève allocution lors d'une célébration avec les athlètes paralympiques, leurs familles et leurs amis, afin de les remercier et de souligner leur immense contribution au Canada et aux Jeux paralympiques.

Maison paralympique du Canada, Centre culturel canadien, 130, Faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris

Notes à l'intention des médias

Restez branchés :

