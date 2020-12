La gouverneure générale a visité l'école secondaire Inuksuk dans le cadre de son premier voyage officiel au Nunavut en avril 2018. L'école secondaire Inuksuk est partenaire du Programme de médaille académique du gouverneur général depuis 1985. Elle propose aux étudiants divers programmes académiques et des activités parascolaires, telles que la fabrication de kayak, la robotique, la cuisine et la coiffure, ainsi qu'un club vert et un groupe de justice sociale. Selon leur choix de cours, les élèves peuvent recevoir leur enseignement en anglais, en français ou en inuktitut.

GGinteractive représente une façon pour les élèves canadiens de partout au pays de rencontrer la gouverneure générale du Canada et de s'entretenir avec elle. Au cours de séances individuelles depuis leur classe, les élèves peuvent poser des questions sur le rôle de gouverneur général, sur l'expérience dans l'espace de Son Excellence et sur tout le reste.

Cinquante-quatre classes ont participé aux séances sur GGinteractive depuis le début du programme en décembre 2018. La gouverneure générale rencontrera également jeudi des élèves de l'école communautaire Forest Heights (Chester [Nouvelle-Écosse]), de l'école Georges P. Vanier (Calgary [Alberta]) et de l'école Langenburg Central (Langenburg [Saskatchewan]).

La séance virtuelle a été rendue possible grâce à Connexions Nord, un programme qui favorise la participation des élèves et l'amélioration des résultats scolaires dans les communautés autochtones éloignées. Son objectif est de fournir aux élèves et aux enseignants un accès à du contenu motivant et novateur, dans l'espoir d'accroître le sentiment d'autonomie à l'école et dans la vie.

Pour en savoir plus sur GGinteractive, visitez https://www.gg.ca/fr/gginteractive.

Suivre GGJuliePayette sur Facebook, Instagram, Twitter et Youtube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: pour les médias : Rob McKinnon, Bureau de presse de Rideau Hall, 343-548-1976 (cell.), [email protected]

Liens connexes

http://www.gg.ca/