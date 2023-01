OTTAWA, ON, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, rendra hommage à la crème des étudiants-athlètes du pays en reconnaissance de leur leadership, tant sur le plan sportif que dans d'autres sphères de la vie.

La Mention d'honneur du gouverneur général pour l'excellence sportive et académique pour la saison 2021-2022 reconnaît et célèbre les étudiants universitaires qui se distinguent par leurs résultats scolaires, leur engagement envers leur communauté et leurs performances sportives exceptionnelles. Lors de l'événement, Son Excellence prononcera un discours et remettra un médaillon aux huit lauréats.

Les mentions élogieuses sont présentées en partenariat avec U SPORTS, l'organisation nationale qui représente le sport universitaire au Canada. La cérémonie comprendra également des allocutions de Pierre Arsenault, directeur général de U SPORTS, et du lauréat Jean-Simon Desgagnés, de l'Université Laval, qui prendra la parole au nom des étudiants-athlètes.

En savoir plus sur les lauréats de 2021-2022

Date : le jeudi 26 janvier 2023

Heure : 11 h

Lieu : salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à l'événement, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30 le jour de l'événement.

Veuillez noter que le port du masque est obligatoire.

Des photos de la cérémonie prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

À propos de la Mention d'honneur du gouverneur général pour l'excellence sportive et académique

Organisés par U SPORTS, ces prix encouragent les jeunes à pratiquer un sport tout en poursuivant des études universitaires. Les huit étudiants-athlètes récompensés ont maintenu une moyenne de 80 % ou plus pendant l'année universitaire, tout en évoluant au sein d'au moins une des équipes de leur université et en faisant du bénévolat dans leur communauté. L'événement mettra en lumière le rôle majeur que le sport peut jouer pour les jeunes dans les communautés à travers le pays.

En savoir plus sur U SPORTS et les médailles académiques canadiennes

