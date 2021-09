OTTAWA, ON, le 17 sept. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Son Excellence la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale du Canada, a remis des distinctions à 14 Canadiens et Canadiennes remarquables lors d'une cérémonie à Rideau Hall. L'événement, qui s'est déroulé dans le respect des règles de distanciation physique, a rassemblé un cercle restreint de parents et d'amis venus célébrer les récipiendaires et leurs réalisations.

Le Régime canadien de distinctions honorifiques reconnaît des personnes extraordinaires et leurs contributions exceptionnelles au Canada. Provenant de toutes les sphères de la société canadienne, les récipiendaires d'aujourd'hui ont la volonté commune d'atteindre l'excellence à travers leur contribution à leurs collectivités et au Canada, que ce soit par des actes de bravoure, des réalisations marquantes ou un engagement bénévole exemplaire.

Les candidatures aux distinctions honorifiques canadiennes sont acceptées tout au long de l'année. Vous pouvez ainsi mettre en évidence une personne extraordinaire en proposant sa candidature à une distinction honorifique canadienne .

Faits en bref

Reconnaître l'excellence est au cœur du mandat de chaque gouverneur général.

Les décorations pour service méritoire (division civile) reconnaissent les personnes qui ont accompli un fait exceptionnel, en faisant ainsi honneur au Canada . Ces faits peuvent aller d'initiatives de défense des droits aux campagnes de financement, en passant par la prestation de services aux communautés locales.

. Ces faits peuvent aller d'initiatives de défense des droits aux campagnes de financement, en passant par la prestation de services aux communautés locales. Les décorations pour actes de bravoure rendent hommage aux personnes qui ont courageusement risqué leur vie pour tenter de sauver une personne en situation de danger imminent.

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les activités bénévoles exceptionnelles des Canadiens et Canadiennes, et rend hommage à leur dévouement et à leur don de soi.

Quiconque peut soumettre la candidature d'une personne à une distinction honorifique canadienne. Chaque candidature fait l'objet de recherches avant d'être soumise à l'examen d'un comité ou d'un conseil consultatif indépendant, qui formule ensuite des recommandations au gouverneur général.

