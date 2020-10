OTTAWA, le 16 oct. 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, a reçu le premier coquelicot symbolique de la Campagne nationale du coquelicot de 2020. Il lui était remis par M. Thomas Irvine, président national de la Légion royale canadienne. La cérémonie virtuelle préenregistrée a été diffusée le vendredi 16 octobre 2020, à 13 h (HAE).

Les membres du public pourront se procurer des coquelicots à partir du 30 octobre 2020. Cette année, en plus des traditionnelles boîtes à coquelicots, la Légion royale canadienne mettra à l'essai une nouvelle boîte électronique « Donnez. Commémorez. » dans 250 emplacements au Canada qui permettra aux gens de faire des dons grâce à la technologie de paiement sans contact. Chaque année, plus de 20 millions de coquelicots sont distribués au Canada.

À propos de la Campagne nationale du coquelicot

Adoptés officiellement au Canada en 1921 par la Great War Veterans' Association (groupe ayant précédé la Légion royale canadienne), les coquelicots sont reconnus comme le symbole national de la commémoration des 117 000 Canadiens et Canadiennes qui ont perdu la vie pendant leur service militaire dans le monde entier. Les fonds recueillis chaque année dans le cadre de la Campagne nationale du coquelicot sont redistribués dans des programmes et services pour les anciens combattants et leurs familles. Pour en savoir plus, visitez www.legion.ca/coquelicot.

En raison de la pandémie de COVID-19, la cérémonie de remise du premier coquelicot se déroulera sous la forme d'une vidéo préenregistrée. En plus d'être publiée sur le site web de la Légion royale canadienne, la vidéo sera accessible sur les plateformes de médias sociaux de la gouverneure générale : Facebook, Instagram, Twitter et YouTube @GGJuliePayette.

