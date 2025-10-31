OTTAWA, ON, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Rideau Hall devient le décor d'un salon THÉ-rrifiant mêlant frissons et raffinement. Cette mise en scène servira de toile de fond à nos traditionnelles activités d'Halloween. Les médias sont invités à entrer dans l'ambiance envoûtante de Rideau HALLoween, qui aura lieu le 31 octobre.

Au cours de cette soirée d'Halloween à la fois mystérieuse et élégante, Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser se joindront au personnel de Rideau Hall pour distribuer des friandises aux jeunes enfants et aux adultes à l'âme d'enfant.

Il y aura une séance de photos avec la gouverneure générale de 17 h 30 à 18 h.

Date : Le 31 octobre 2025

Heure : 17 h à 20 h (HAE)

Lieu : Centre d'accueil des visiteurs

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, par courriel, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à la grille d'entrée Sussex et de garer leurs véhicules dans le quartier environnant.

Des photos de l'événement prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

Liens connexes

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]