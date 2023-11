OTTAWA, ON, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et M. Whit Fraser assisteront à la Cérémonie nationale du jour du Souvenir, qui se tiendra au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa.

La Mère nationale de la Croix d'argent de cette année, Mme Gloria Hooper, originaire de la ville de Saint-Claude, au Manitoba, sera aussi présente. Le fils de Mme Hooper, le sapeur Christopher Holopina, est décédé en Bosnie le 4 juillet 1996. Il a péri dans un accident de la route alors que lui et ses camarades étaient en chemin pour secourir des soldats britanniques piégés dans un champ de mines. Le sapeur Holopina est le premier Canadien à avoir perdu la vie en Bosnie dans le cadre de l'opération Alliance. Mme Hooper déposera une couronne au pied du Monument, au nom de toutes les mères canadiennes dont un enfant a perdu la vie en servant dans les Forces armées canadiennes.

Date : le samedi 11 novembre 2023

Heure : 11 h

Lieu : Monument commémoratif de guerre du Canada, 30, rue Wellington, Ottawa (Ontario)

Notes à l'intention des médias :

Les membres des médias sont invités à assister à la Cérémonie nationale du jour du Souvenir, qui se tiendra au Monument commémoratif de guerre du Canada , à Ottawa .

, à . Les représentants des médias qui souhaitent assister à la cérémonie doivent communiquer avec la Tribune de la presse parlementaire à [email protected] .

. La gouverneure générale portera l'uniforme de la Marine royale canadienne.

Au sujet de la Mère nationale de la Croix d'argent :

La Légion royale canadienne choisit chaque année la Mère nationale de la Croix d'argent. Celle-ci représente toutes les mères canadiennes dont un enfant est mort en servant dans les Forces armées canadiennes. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la Légion royale canadienne .

