La gouverneure générale participera à des évènements commémoratifs en Italie pour souligner le 75e anniversaire de la campagne d'Italie

OTTAWA, le 22 nov. 2019 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, se rendra en Italie du 29 novembre au 4 décembre 2019.

À titre de commandante en chef du Canada, Son Excellence participera à des évènements commémoratifs présentés par le gouvernement du Canada pour honorer les plus de 93 000 Canadiens qui ont servi au sein des forces alliées lors de la campagne d'Italie et pour souligner le rôle important que ces Canadiens ont joué dans la libération du pays.

En plus d'accompagner les anciens combattants et la délégation ministérielle à certaines cérémonies commémoratives, la gouverneure générale rencontrera Son Excellence Sergio Mattarella, président de l'Italie, pour discuter des priorités communes et renforcer les liens entre le Canada et l'Italie. La visite mettra aussi en relief le dynamisme des relations actuelles entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la recherche scientifique et les investissements en matière de science, de technologie et d'innovation.

Il s'agira de la première visite de Son Excellence en Italie en tant que gouverneure générale et commandante en chef.

