La gouverneure générale participera à des évènements commémoratifs en Italie pour souligner le 75e anniversaire de la campagne d'Italie

OTTAWA, le 28 nov. 2019 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, se rendra en Italie du 29 novembre au 4 décembre 2019.

À titre de commandante en chef du Canada, Son Excellence participera à des évènements commémoratifs présentés par le gouvernement du Canada pour honorer les plus de 93 000 Canadiens qui ont servi au sein des forces alliées lors de la campagne d'Italie et pour souligner le rôle important que ces Canadiens ont joué dans la libération du pays.

En plus d'accompagner la délégation composée de vétérans et de représentants ministériels à certaines cérémonies commémoratives, la gouverneure générale rencontrera Son Excellence Sergio Mattarella, président de la République italienne, pour discuter des priorités communes et renforcer les liens entre le Canada et l'Italie. La visite mettra aussi en relief le dynamisme des relations actuelles entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la recherche scientifique et les investissements en matière de science, de technologie et d'innovation.

Il s'agira de la première visite de Son Excellence en Italie en tant que gouverneure générale et commandante en chef.

Les heures correspondent au fuseau horaire local.

Pontecorvo

Le samedi 30 novembre

10 h

Cérémonie du Souvenir au monument de Pontecorvo

La gouverneure générale participera à une cérémonie du Souvenir au monument de Pontecorvo. À cette occasion, elle prononcera une allocution et déposera une couronne au nom des Canadiens. Après la cérémonie, elle déposera une deuxième couronne devant la plaque canadienne, à Pontecorvo.

Le monument de Pontecorvo est situé près de la ligne la plus défendue par les Alliés pendant la campagne d'Italie - la ligne Adolf Hitler. Pour de plus amples informations, visitez www.veterans.gc.ca.

Monument de Pontecorvo

OUVERT AUX MÉDIAS - Durant la cérémonie du Souvenir

11 h 35

Réception donnée par l'ambassadrice du Canada en Italie

Son Excellence prendra part à une réception donnée par l'ambassadrice du Canada en Italie, Mme Alexandra Bugailiskis.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Aquino

Le samedi 30 novembre

12 h 30

Visite au monument des Governor General's Horse Guards (GGHG)

Son Excellence déposera une couronne devant le monument qui a été dédié au régiment des Governor General's Horse Guards en mai 2019.



Le GGHG, qui est basé à Toronto, en Ontario, est toujours actif aujourd'hui. Il s'agit du plus ancien régiment de la Réserve de l'Armée canadienne. Ses soldats, qui étaient rattachés à la 5e Division blindée canadienne, ont débarqué en sol italien en décembre 1943 pendant la campagne d'Italie.

FERMÉ AUX MÉDIAS

Cassino

Le samedi 30 novembre

13 h 10

Déjeuner en compagnie de vétérans, organisé par le ministre des Anciens Combattants

La gouverneure générale discutera avec des vétérans canadiens ayant servi lors de la campagne d'Italie à l'occasion d'un déjeuner qui sera donné par l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale.

FERMÉ AUX MÉDIAS

14 h 15

Visite au cimetière de guerre de Cassino

Son Excellence déposera des fleurs au cimetière de guerre de Cassino, le deuxième plus grand cimetière de la Seconde Guerre mondiale en Italie. On y trouve plus de 4 200 sépultures du Commonwealth, dont 855 de soldats canadiens.

FERMÉ AUX MÉDIAS

Ortona

Le lundi 2 décembre

10 h

Cérémonie du Souvenir au monument Le Prix de la paix

La gouverneure générale participera à la cérémonie du Souvenir au monument Le Prix de la paix, qui est situé à la Place des héros canadiens. À cette occasion, elle prononcera une allocution et déposera une couronne au nom la population du Canada. Après la cérémonie, elle déposera une couronne devant le monument dédié aux civils tombés au champ d'honneur à Pontecorvo et elle visitera le cimetière de guerre canadien de la Moro.

La place où est situé le monument Le Prix de la paix se trouve dans une partie de la ville qui a été gravement endommagée pendant la guerre. La base du monument est formée de briques d'immeubles qui ont été détruits lors des combats. Sur le monument se trouve une sculpture en bronze de grandeur nature d'un soldat canadien blessé et d'un compagnon qui le réconforte. Pour de plus amples informations, visitez www.veterans.gc.ca.

Place des héros canadiens

OUVERT AUX MÉDIAS - Seulement durant la cérémonie du Souvenir au monument Le Prix de la paix.

Rome

Le lundi 2 décembre

17 h 30

Rencontre avec le président

La gouverneure générale rencontrera Son Excellence Sergio Mattarella, président de la République italienne, pour discuter des priorités qu'ont en commun le Canada et l'Italie et renforcer les liens entre les deux pays.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

19 h

Discussion entre deux astronautes

Son Excellence prendra part à une discussion informelle sur la diplomatie spatiale et scientifique en compagnie de l'astronaute italienne Samantha Cristoforetti. À la fin de la rencontre, les membres du public présents seront invités à poser des questions. La discussion sera diffusée en direct à www.gg.ca/fr/endirect.

Cette activité est organisée par l'ambassade du Canada en Italie, en collaboration avec la Société italienne des organisations internationales (SIOI).

SIOI, place Saint-Marc, 51 - 00186

OUVERT AUX MÉDIAS

Villanova

Le mardi 3 décembre

13 h 35

Cérémonie de reconnaissance

La gouverneure générale participera à une cérémonie visant à commémorer le rôle qu'ont joué les Canadiens à Villanova. À cette occasion, elle décernera la Médaille du souverain pour les bénévoles à Mme Mariangela Rondinelli. (Voir la citation plus bas.)

Ecomuseo delle Erbe Palustri

OUVERT AUX MÉDIAS

14 h 10

Visite du cimetière de guerre canadien de Villanova

Son Excellence déposera des fleurs au cimetière de guerre canadien de Villanova.

Ces sépultures de guerre permanentes constituaient à l'origine un cimetière de champ de bataille. Le lieu fut choisi par la 5e Division blindée canadienne, qui y est fortement représentée; on y compte 206 sépultures canadiennes.

Cimetière de guerre canadien de Villanova

OUVERT AUX MÉDIAS

Ravenne

Le mercredi 4 décembre

9 h 30

Cérémonie à la place publique de Ravenne

La gouverneure générale participera à une cérémonie commémorative qu'organise chaque année la ville de Ravenne.

Place publique de Ravenne

OUVERT AUX MÉDIAS

11 h 30

Cérémonie du Souvenir au cimetière de guerre de Ravenne

Son Excellence participera à une cérémonie du Souvenir au cimetière de guerre de Ravenne. À cette occasion, elle prononcera une allocution.

Ravenne a été prise par le Corps canadien au début de décembre 1944, et les sépultures du cimetière témoignent des combats menés pour franchir la ligne Senio. Le cimetière contient 438 sépultures canadiennes. Pour de plus amples informations, visitez www.veterans.gc.ca.

Cimetière de guerre de Ravenne

OUVERT AUX MÉDIAS

CITATION DE LA RÉCIPIENDAIRE

MÉDAILLE DU SOUVERAIN POUR LES BÉNÉVOLES

Mme Mariangela Rondinelli

Italie

À titre de bénévole auprès de l'Associazione Culturale Wartime Friends depuis 2003, Mariangela Rondinelli accompagne de nombreux anciens combattants et les membres de leurs familles lors de visites des champs de bataille et des cimetières militaires de la région. Elle a piloté le projet scolaire Histoire-Mémoire, qui présente aux élèves locaux des histoires de soldats canadiens qui sont morts en cherchant à libérer la communauté. Elle offre aussi son appui aux activités commémoratives et d'autre nature qui sont organisées par l'ambassade du Canada à Rome.

Les représentants des médias qui souhaitent obtenir des photos de la visite peuvent communiquer avec le Bureau de presse de Rideau Hall.

Cet itinéraire pourrait changer sans préavis.

Pour obtenir les plus récentes mises à jour, visitez www.gg.ca.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook et Twitter.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: pour les médias : Julie Rocheleau, Bureau de presse de Rideau Hall, 613-302-0249 (cell.), julie.rocheleau@gg.ca; Cérémonies commémoratives : Anciens Combattants Canada, 1-613-992-7468, vac.media-medias.acc@canada.ca; En Italie : Virginie Levesque, Ambassade du Canada en Italie, (+39) 06 85444 3260, virginie.levesque@international.gc.ca

Related Links

http://www.gg.ca/