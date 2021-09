OTTAWA, ON, le 22 sept. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Son Excellence la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, a assisté à une cérémonie visant à rendre hommage aux anciens combattants autochtones et non autochtones, et à célébrer le 20e anniversaire du Monument national aux anciens combattants autochtones. L'événement, organisé par l'organisme Aboriginal Veterans Autochtones, a eu lieu au parc de la Confédération.

Son Excellence s'est adressée à l'auditoire, qui comprenait des dirigeants et des anciens combattants autochtones, ainsi que des membres des Forces armées canadiennes. Elle a ensuite déposé une couronne de fleurs au nom de tous les Canadiens et Canadiennes.

Citation :

« À titre de gouverneure générale et de commandante en chef, je tiens à dire merci aux anciens combattants autochtones, à tous les anciens combattants, ainsi qu'aux militaires actifs et aux hommes et aux femmes qui ont fait des sacrifices pour notre pays.

En tant qu'Autochtone, je suis fière de tout ce que nous avons accompli et j'envisage l'avenir avec beaucoup d'espoir. »

- Son Excellence la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale du Canada

Faits en bref

Le Monument national aux anciens combattants autochtones a été conçu en 2001 par Noel Lloyd Pinay, de la Première Nation Peepeekisis en Saskatchewan .

national aux anciens combattants autochtones a été dévoilé le 21 juin 2001 par la très honorable Adrienne Clarkson, 26 gouverneure générale du . Le monument rend hommage aux hommes et aux femmes autochtones qui ont servi dans les Forces armées canadiennes.

Cette cérémonie se déroule habituellement dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones (21 juin), mais elle a été reportée en raison de la pandémie de COVID-19.

