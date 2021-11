OTTAWA, ON, le 2 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, Son Excellence la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, a présidé une cérémonie d'investiture de l'Ordre du mérite militaire pour reconnaître des membres exceptionnels des Forces armées canadiennes.

Au cours de la cérémonie virtuelle, la gouverneure générale, qui est chancelière et commandeur de l'Ordre, a conféré 3 grades de Commandeur en reconnaissance de services méritoires exceptionnels rendus dans l'exercice de fonctions d'un niveau de responsabilité élevé; 21 grades d'Officier en reconnaissance de services méritoires exceptionnels rendus dans l'exercice de fonctions comportant des responsabilités; et 73 grades de Membre en reconnaissance de services exceptionnels ou rendement exceptionnel dans l'exercice de fonctions.

L'Ordre du mérite militaire est l'un des piliers du Régime canadien de distinctions honorifiques qui comprend également l'Ordre du Canada, les décorations pour service méritoire, la Médaille du souverain pour les bénévoles et les décorations pour actes de bravoure. Les récipiendaires sont tous et toutes animés d'une volonté commune d'aider les autres, d'atteindre l'excellence et de contribuer au bien-être de leur communauté et du Canada.

Citation

« En tant que commandante en chef et au nom de toute la population canadienne, je remercie ces membres des Forces armées canadiennes pour leur sens aigu du devoir, leur souci de l'excellence, leur dévouement envers le service et pour avoir su mettre en pratique leur dévouement, leur excellence et leur sens du devoir afin de défendre la paix, la justice et la liberté au Canada et dans le monde entier. »

Son Excellence la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale du Canada

Faits en bref

Créé en 1972, l'Ordre du mérite militaire (OMM) reconnaît le mérite remarquable et le service exceptionnel des membres des Forces armées canadiennes.

Sa Majesté la reine Elizabeth II est la souveraine de l'Ordre, la gouverneure générale en est la chancelière et commandeur extraordinaire, et le chef d'état-major de la défense en est le commandeur principal.

Les noms des récipiendaires sont publiés dans la Gazette du Canada .

RÉCIPIENDAIRES DE L'ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE

Veuillez noter que cette liste a été fournie par le ministère de la Défense nationale et elle indique le grade et l'affectation des membres au moment de leur nomination

Commandeur de l'Ordre du mérite militaire

Le contre-amiral John Robert Auchterlonie, O.M.M., C.D.

Quartier général des Forces maritimes du Pacifique

Victoria (Colombie-Britannique)

Le contre-amiral Craig Alan Baines, C.S.M., C.D.

Bureau du vice-chef d'état-major de la Défense

Ottawa (Ontario)

Le major-général Joseph Paul Alain Pelletier, O.M.M., M.S.M., C.D.

Le commandant adjoint du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord

Colorado Springs (Colorado), États-Unis d'Amérique

Officier de l'Ordre du mérite militaire

Le colonel Jason Thomas Adair, O.M.M., C.D.

Quartier général et Escadron des transmissions du 2e Groupe-brigade mécanisé du Canada

Petawawa (Ontario)

Le lieutenant-colonel Christopher Sterling Allen, O.M.M., C.S.M., C.D.

Commandement - Forces d'opérations spéciales du Canada

Ottawa (Ontario)

Le colonel Timothy Maurice Arsenault, O.M.M., C.S.M., M.S.M., C.D.

5e Groupe-brigade mécanisé du Canada

Courcelette (Québec)

Le lieutenant-colonel Fraser George Auld, O.M.M., M.S.M., C.D.

État-major interarmées stratégique

Ottawa (Ontario)

Le brigadier-général Derek Dickson Basinger, O.M.M., C.D.

Bureau du Chef - Développement des Forces

Ottawa (Ontario)

Le lieutenant-colonel Geneviève Bussière, O.M.M., C.D.

1re Unité dentaire

Ottawa (Ontario)

Le capitaine de vaisseau Matthew David Coates, O.M.M., M.S.M., C.D.

Directeur - Droits de la personne et diversité

Ottawa (Ontario)

Le colonel Pierre Frédéric André Demers, O.M.M., C.S.M., C.D.

Quartier général du groupe du recrutement des Forces canadiennes

Borden (Ontario)

Le colonel Marie-Christine Eliane Harvey, O.M.M., C.D.

Quartier général de l'Armée canadienne

Ottawa (Ontario)

Le major Christopher Adam Horch, O.M.M., C.D.

4e Escadron de soutien opérationnel

Cold Lake (Alberta)

Le colonel Robyn Yvonne Hulan, O.M.M., C.D.

Bureau du Commandant adjoint du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord

Colorado Springs (Colorado), États-Unis d'Amérique

Le colonel Shawn Lawrence Marley, O.M.M., C.D.

Bureau du Chef d'état-major de la Force aérienne

Ottawa (Ontario)

Le colonel Christopher Alan McKenna, O.M.M., M.S.M., C.D.

Bureau du Directeur général - Planification des politiques

Ottawa (Ontario)

Le major Robert William McMullen, O.M.M., C.D.

443e Escadron d'hélicoptères maritime

Victoria (Colombie-Britannique)

Le colonel Kyle Christopher Paul, O.M.M., C.D.

Bureau du Commandant adjoint du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord

Colorado Springs (Colorado), États-Unis d'Amérique

Le lieutenant-colonel Henrik Allan Szelecz, O.M.M., C.D.

Commandement - Forces d'opérations spéciales du Canada

Ottawa (Ontario)

Le lieutenant-colonel Angela Joyce Thomas, O.M.M., C.D.

404e Escadron de patrouille à longue portée et d'entraînement

Greenwood (Nouvelle-Écosse)

Le colonel Ronald Joseph Walker, O.M.M., C.D.

Quartier général de la 15e Escadre

Moose Jaw (Saskatchewan)

Le lieutenant-colonel Bernadette Maureen Wellwood, O.M.M., C.D.

Base des Forces canadiennes Borden

Borden (Ontario)

Le capitaine de vaisseau David Edward Mazur, O.M.M., C.D.

Base des Forces canadiennes Halifax

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le colonel Michel Louis Lapointe, O.M.M., M.V.M., M.S.M., C.D.

Base de soutien de la 4e Division du Canada Petawawa

Petawawa (Ontario)

Membre de l'Ordre du mérite militaire

Le ranger Kimberly Ann Andersen, M.M.M., C.D.

5e Groupe de patrouille des Rangers canadiens

Gander (Terre-Neuve-et-Labrador)

Le ranger Winston Barry Andersen, M.M.M., C.D.

5e Groupe de patrouille des Rangers canadiens

Gander (Terre-Neuve-et-Labrador)

L'adjudant-maître Claude Joseph Philippe Bélisle, M.M.M., C.D.

École de leadership et de recrues des Forces canadiennes

Richelain (Québec)

Le premier maître de 1re classe Timothy Donald Blonde, M.M.M., C.D.

Quartier général des Forces maritimes du Pacifique

Victoria (Colombie-Britannique)

L'adjudant-maître Marie-Claude Brulotte, M.M.M., C.D.

Unité de transition des Forces armées canadiennes - Sud de l'Ontario

Toronto (Ontario)

Le sergent Ricardo Ken Burton, M.M.M., C.D.

Quartier général de la 4e Division du Canada

Toronto (Ontario)

L'adjudant-chef Maurice George Campbell, M.M.M., C.D.

1er Régiment, Royal Canadian Horse Artillery

Shilo (Manitoba)

L'adjudant Paul Joseph Guy André Chagnon, M.M.M., C.D.

The Calgary Highlanders

Calgary (Alberta)

L'adjudant-chef Jeffrey Owen Chalmer, M.M.M., C.D.

Commandement - Forces d'opérations spéciales du Canada

Ottawa (Ontario)

L'adjudant Guillaume Louis Philippe Daniel Mathieu Chevalier-Boisvert, M.M.M., C.D.

1er Bataillon Royal 22e Régiment

Courcelette (Québec)

L'adjudant-maître Erkin Cicekci, M.M.M., C.D.

Centre d'instruction des Services de santé des Forces canadiennes

Borden (Ontario)

L'adjudant Gregory Allan Crosby, M.M.M., C.D.

Commandement - Forces d'opérations spéciales du Canada

Ottawa (Ontario)

Le sergent Serena Lynn Cross, M.M.M., C.D.

435e Escadron de transport et de sauvetage

Winnipeg (Manitoba)

Le premier maître de 2e classe Judith Angela Dietrich, M.M.M., C.D.

Navire canadien de Sa Majesté Brunswicker

Saint John (Nouveau-Brunswick)

L'adjudant Tania Carol Doyle, M.M.M., C.D.

Base de soutien de la 4e Division du Canada Petawawa

Petawawa (Ontario)

L'adjudant Roger Dennis Duquette, M.M.M., C.D.

1er Bataillon, The Royal Canadian Regiment

Petawawa (Ontario)

Le maître de 2e classe Mitchell William Earle, M.M.M., C.D.

Navire canadien de Sa Majesté Toronto

Halifax (Nouvelle-Écosse)

L'adjudant Carolyn Margaret Edwards, M.M.M., C.D.

Quartier général du 41e Groupe-brigade du Canada

Calgary (Alberta)

L'adjudant-chef Joseph François Paul Fleury, M.M.M., C.D.

Bureau du Directeur général - Rémunération et avantages sociaux

Ottawa (Ontario)

L'adjudant-chef Joseph Ernest André Robert Gagnon, M.M.M., C.D.

The Brockville Riffles

Brockville (Ontario)

L'adjudant Audrey Gagnon, M.M.M., C.D.

Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier

Courcelette (Québec)

L'adjudant-maître Joseph Eugène Stéphane Gauvreau, M.M.M., C.D.

L'École du Régiment royal de l'Artillerie canadienne

Oromocto (Nouveau-Brunswick)

L'adjudant-chef Pascal Joseph Jean Paul Adelard Germain, M.M.M., C.D.

2e Escadron expéditionnaire aérien

Alouette (Québec)

L'adjudant-maître Todd Allen Gervais, M.M.M., C.D.

École du génie électrique et mécanique royal canadien

Borden (Ontario)

L'adjudant-maître François Joseph Alain Girard, M.M.M., C.D.

Le Régiment du Saguenay

Jonquière (Québec)

Le lieutenant Pierre-Marc Joseph Dany Girard, M.M.M., M.S.M., C.D.

École de leadership et de recrues des Forces canadiennes

Richelain (Québec)

Le premier maître de 2e classe Bryan Michael Grass, M.M.M., C.D.

Groupe de la Police militaire des Forces canadiennes

Ottawa (Ontario)

L'adjudant Marty Charles Gratrix, M.M.M., C.D.

39e Régiment du génie de combat

Chilliwack (Colombie-Britannique)

Le maître de 1re classe Steven Leo Greidanus, M.M.M., C.D.

Navire canadien de Sa Majesté Prevost

London (Ontario)

L'adjudant-maître Mario Grondin, M.M.M., C.D.

Bureau du Chef d'état-major de la Défense

Ottawa (Ontario)

L'adjudant-chef Marie Laurette Martine Guay, M.M.M., C.D.

Commandement - Forces d'opérations spéciales du Canada

Ottawa (Ontario)

L'adjudant-maître Edward Allison Hebb, M.M.M., C.D.

17e Escadron de support de mission

Winnipeg (Manitoba)

Le sergent Joanne Marie Henneberry, M.M.M., C.D.

Unité de transition des Forces armées canadiennes (Nouvelle-Écosse et

Terre-Neuve-et-Labrador)

Halifax (Nouvelle-Écosse)

L'adjudant Derek Wayne Holmstead, M.M.M., C.D.

Base des Forces canadiennes Kingston

Kingston (Ontario)

Le sergent Mieszko Lech Jachyra-Cmolassowski, M.M.M., C.D.

Quartier général de la 16e Escadre

Borden (Ontario)

Adjudant Warrant Bradley James, M.M.M., C.D.

1re Unité d'appui du génie

Kingston (Ontario)

L'adjudant-maître Sean James Jamieson, M.M.M., C.D.

1er Bataillon, Princess Patricia's Canadian Light Infantry

Edmonton (Alberta)

L'adjudant Elizabeth Marion Kennedy, M.M.M., C.D.

Commandement - Forces d'opérations spéciales du Canada

Ottawa (Ontario)



Le premier maître de 1re classe Shawn Michael Kent, M.M.M., C.D.

Bureau du sous-ministre adjoint (Affaires publiques)

Ottawa (Ontario)

L'adjudant-maître Jean Joseph Claude Yvon Labelle, M.M.M., C.D.

Détachement Montréal - Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier

Montréal (Québec)

Le premier maître de 2e classe Joseph Michel Charles Landry, M.M.M., C.D.

Navire canadien de Sa Majesté Harry Dewolf

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le premier maître de 2e classe Etienne François Langlois, M.M.M., C.D.

Navire canadien de Sa Majesté Victoria

Victoria (Colombie-Britannique)

L'adjudant-chef Joseph Vital André Lavallée, M.M.M., M.S.M., C.D.

Collège militaire royal de Saint-Jean

Richelain (Québec)

L'adjudant-maître Joseph Eric Lebel, M.M.M., C.D.

Bureau du vice-chef d'état-major de la Défense

Ottawa (Ontario)

L'adjudant-maître Michael George Lowe, M.M.M., C.D.

4e Régiment d'appui du génie

Oromocto (Nouveau-Brunswick)

L'adjudant-maître Andrew David MacAlister, M.M.M., C.D.

41e Régiment des transmissions

Edmonton (Alberta)

Le sergent Réjean Joseph Lucien Martel, M.M.M., C.D.

439e Escadron de soutien au combat

Alouette (Québec)

L'adjudant-maître Kevin Bryce Mason, M.M.M., C.D.

Centre de guerre aérospatiale de l'Aviation royale canadienne

Astra (Ontario)

Le maître de 1re classe Christopher John McBride, M.M.M., C.D.

Bureau du sous-ministre adjoint (Gestion de l'information)

Ottawa (Ontario)

Le lieutenant de vaisseau Thomas Onafray McCarthy, M.M.M., C.D.

Quartier général de la 5e Division du Canada

Halifax (Nouvelle-Écosse)

L'adjudant Christopher John Michael Murdy, M.M.M., C.D.

Quartier général du 31e Groupe-brigade du Canada

London (Ontario)

L'adjudant-chef Paul Stewart Nolan, M.M.M., C.D.

435e Escadron de transport et de sauvetage

Winnipeg (Manitoba)

L'adjudant-chef Kevin Stuart Northorp, M.M.M., C.D.

Base de soutien de la 4e Division du Canada Petawawa

Petawawa (Ontario)

L'adjudant-maître Joseph Irénée Sébastien Parent, M.M.M., C.D.

1er Bataillon, Royal 22e Régiment

Courcelette (Québec)

L'adjudant-maître Mélanie Marie Christine Parent, M.M.M., C.D.

Centre canadien d'entraînement aux manœuvres

Denwood (Alberta)

L'adjudant-maître Éric Pépin, M.M.M., C.D.

34e Régiment du génie de combat

Edmonton (Alberta)

L'adjudant-chef João Antonio Sobral Pereira, M.M.M., C.D.

École des pompiers et de la défense CBRN des Forces canadiennes

Borden (Ontario)

Le sergent Rémy Joseph Robert Pichette, M.M.M., C.D.

Les Voltigeurs de Québec

Québec (Québec)

L'adjudant-maître Raymond Joseph Pruski, M.M.M., C.D.

Groupe de soutien de la 5e Division du Canada, Gagetown

Gagetown (Nouveau-Brunswick)

L'adjudant Michael James Richard, M.M.M., C.D.

Quartier général Centre de doctrine et d'instruction de l'Armée canadienne

Kingston (Ontario)

Le premier maître de 2e classe Amanda Jane Roncetti, M.M.M., C.D.

Quartier général Brigade d'appui au combat du Canada

Kingston (Ontario)

L'adjudant-chef Joseph Paul Patrice Martin Rondeau, M.M.M., C.D.

5e Régiment du génie de combat

Courcelette (Québec)

Le maître de 1re classe Derrick Alexander Roulston, M.M.M., C.D.

Bureau du Commandant adjoint du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord

Colorado Springs (Colorado), États-Unis d'Amérique

Le sergent Nathaniel Christopher Alvin Senff, M.M.M., C.D.

Quartier général du 39e Groupe-brigade du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le premier maître de 1re classe David Harold Steeves, M.M.M., C.D.

Bureau du chef d'état-major de la Marine

Ottawa (Ontario)

L'adjudant-chef Daniel Réjean Thibodeau, M.M.M., C.D.

12e Escadron de maintenance (Air)

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Le premier maître de 2e classe Christine Thompson, M.M.M., C.D.

Navire canadien de Sa Majesté St. John's

Halifax (Nouvelle-Écosse)

L'adjudant-chef Aaron Gary Todd, M.M.M., C.D.

2e Régiment Royal Canadian Horse Artillery

Petawawa (Ontario)

L'adjudant-maître Scott Ronald Trudell, M.M.M., C.D.

1er Escadron de maintenance (Air)

Cold Lake (Alberta)

L'adjudant-chef David Charles Turnbull, M.M.M., C.D.

Quartier général du 32e Groupe-brigade du Canada

Toronto (Ontario)

L'adjudant-maître Joseph André Stéphane Vidal, M.M.M., C.D.

Commandement des opérations interarmées du Canada

Ottawa (Ontario)

L'adjudant-maître Eric Michael Vollick, M.M.M., C.D.

1er Batallion Princess Patricia's Canadian Light Infantry

Edmonton (Alberta)

L'adjudant-maître Ross Allan Weaver, M.B., C.D.

3e Bataillon, Princess Patricia's Canadian Light Infantry

Edmonton (Alberta)

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements au sujet de la cérémonie : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]; Toutes les demandes d'entrevue avec les récipiendaires doivent être adressées au ministère de la Défense nationale : Ministère de la Défense nationale, Bureau de relations avec les médias, 1-866-377-0811, 613-996-2353, [email protected]

http://www.gg.ca/