OTTAWA, ON, le 14 mars 2022 /CNW/ - À la demande du très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser effectueront une visite de travail aux Émirats arabes unis (ÉAU), au Qatar et au Koweït du 17 au 23 mars 2022. La visite comprendra des arrêts à Dubaï, à Abou Dhabi, à Charjah, à Doha et à Koweït.

Se déroulant dans un contexte de bouleversements mondiaux, la visite de Son Excellence au Moyen-Orient met en lumière la nécessité de la diplomatie et de la coopération internationale.

Au cours de son séjour aux ÉAU, la gouverneure générale rencontrera des responsables des pouvoirs publics de la région dans l'optique de renforcer les relations bilatérales et, dans la foulée, de transmettre un message sur l'importance d'une vaste collaboration internationale en période de conflit.

Pendant son séjour, Son Excellence dirigera la délégation de la Journée du Canada à l'Expo 2020 de Dubaï. À titre d'invitée d'honneur, elle prononcera un discours lors de la cérémonie officielle marquant la célébration. Leurs Excellences s'entretiendront avec des étudiants de l'Université canadienne de Dubaï et seront reçues à la House of Wisdom de Charjah.

Au Qatar, la gouverneure générale rencontrera Son Altesse le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, ainsi que d'autres représentants du gouvernement. Elle rencontrera également des membres des Forces armées canadiennes (FAC) en poste dans la région.

Leurs Excellences se rendront ensuite au Koweït pour y rencontrer des dignitaires, dont Son Altesse le cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, prince héritier de l'État du Koweït. Elles visiteront également le Camp Canada pour y rencontrer les membres des FAC qui participent à l'opération IMPACT, l'approche pangouvernementale du Canada au Moyen-Orient.

Au cours de ses visites, la gouverneure générale profitera de l'occasion pour remercier les gouvernements du Qatar et du Koweït pour leur rôle l'an dernier dans l'évacuation des Canadiens et des Afghans qui ont aidé le Canada pendant la guerre en Afghanistan.

Les heures correspondent aux heures locales (heure normale du Golfe [GST] pour les ÉAU et heure normale de l'Arabie [AST] pour le Qatar et le Koweït).

Dubaï (UAE)

Le jeudi 17 mars

19 h 30

Arrivée à Dubaï

Leurs Excellences seront accueillies à l'aéroport par des représentants des ÉAU.

FERMÉ AUX MÉDIAS

Le vendredi 18 mars

14 h

Visite à l'Université canadienne de Dubaï

La gouverneure générale échangera avec les étudiants de l'Université canadienne à Dubaï et participera à une séance de questions et réponses sur les thèmes du renforcement du pouvoir des femmes et de la vie dans le Nord.

L'Université canadienne à Dubaï offre des programmes de premier et de deuxième cycle reposant sur un curriculum international de haut niveau qui permet aux étudiants d'obtenir une éducation canadienne tout en découvrant le style de vie dynamique de Dubaï. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur www.cud.ac.ae .

City Walk, Al Wasl, Dubaï

OUVERT AUX MÉDIAS

Charjah (ÉAU)

Le vendredi 18 mars

17 h 30

Visite à la House of Wisdom de Charjah

La gouverneure générale se rendra à la House of Wisdom de Charjah, où elle rencontrera des enfants et des étudiants locaux et leur fera la lecture d'un livre canadien pour enfants.

La House of Wisdom est un centre culturel emblématique qui a pour mission de promouvoir la lecture et de favoriser l'accès aux connaissances pour tous les membres de la société. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.houseofwisdom.ae/home .

Al Juraina 1, Charjah

OUVERT AUX MÉDIAS

Dubaï (ÉAU)

Le samedi 19 mars

14 h 15

La Journée du Canada à l'Expo 2020 de Dubaï

Son Excellence sera présente à l'Expo 2020 de Dubaï, où elle prononcera un discours en tant qu'invitée d'honneur à la cérémonie de la Journée du Canada. Leurs Excellences visiteront quelques pavillons de l'Expo et rencontreront le personnel canadien et des invités de l'Expo. Elles rencontreront également des dignitaires et des représentants du gouvernement.

Organisée sous le thème « Connecter les esprits, construire le futur », l'Expo 2020 de Dubaï cherche à encourager le dialogue sur la construction d'un monde meilleur et à façonner un futur fondé sur la durabilité, la mobilité et les possibilités. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.expo2020dubai.com/ .

Expo 2020 de Dubaï, Dubaï

OUVERT AUX MÉDIAS

Doha (Qatar)

Le lundi 21 mars

Rencontre avec l'émir de l'État du Qatar

La gouverneure générale rencontrera Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar.

FERMÉ AUX MÉDIAS

Rencontre avec les membres des FAC

La gouverneure générale rencontrera les membres des FAC en poste dans la région et échangera avec eux afin de mieux comprendre leur rôle.

FERMÉ AUX MÉDIAS

Koweït (Koweït)

Le mardi 22 mars

Rencontre avec le prince héritier de l'État du Koweït

La gouverneure générale rencontrera Son Altesse le cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, prince héritier de l'État du Koweït.

FERMÉ AUX MÉDIAS

Le mercredi 23 mars

Visite du Camp Canada pour y rencontrer des membres des FAC

La gouverneure générale visitera le Camp Canada à la base aérienne Ali Al Salem pour y rencontrer les membres des FAC en poste dans la région. Son Excellence aura également l'occasion de visiter la base.

FERMÉ AUX MÉDIAS

Faits en bref

Il s'agira de la deuxième visite internationale de la gouverneure générale depuis son installation.

En raison des mesures de sécurité en matière de santé publique en vigueur, la gouverneure générale ne sera pas accompagnée d'une délégation canadienne.

Notes à l'intention des médias

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande par le biais de [email protected] .

. Les membres des médias peuvent suivre la visite et les activités de la gouverneure générale sur le site www.gg.ca .

