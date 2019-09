La gouverneure générale effectuera une visite dans le nord du Manitoba

OTTAWA, le 23 sept.2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, visitera le nord du Manitoba du 25 au 27 septembre 2019. Durant cette visite, elle se rendra à Churchill, à Cranberry Portage et à Flin Flon. La gouverneure générale accompagnera Leurs Honneurs, l'honorable Janice C. Filmon, lieutenante-gouverneure du Manitoba, et l'honorable Gary A. Filmon durant une partie de la visite.

À Churchill, la gouverneure générale se renseignera sur la riche histoire et les défis environnementaux du Nord en visitant le Centre d'accueil de Parcs Canada, le Centre d'études nordiques de Churchill et cap Merry. À Cranberry Portage, Son Excellence parlera à des élèves de son rôle en tant que gouverneure générale et de son expérience dans l'espace. À Flin Flon, la gouverneure générale partagera la passion de la communauté pour les arts et le plein air en participant à la Fête de la culture au collège Hapnot Collegiate, à une excursion de canot avec des élèves et à une randonnée communautaire.

Voici l'itinéraire détaillé de Son Excellence. Les heures correspondent au fuseau horaire local, heure avancée du Centre (UTC - 5).

Churchill

le mercredi 25 septembre

11 h 50

Visite du Centre d'accueil de Parcs Canada

La gouverneure générale visitera le Centre d'accueil de Parcs Canada qui met en valeur le parc national Wapusk, le lieu historique national du Fort-Prince-de-Galles et le lieu historique national York Factory. Pour en savoir plus, visitez www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/mb/prince.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

12 h 20

Visite de la batterie du cap Merry

La gouverneure générale visitera la batterie du cap Merry, pièce historique qui a été construite pour protéger le fort Prince-de-Galles et la rivière Churchill. Le fort, que l'on peut apercevoir depuis la rive opposée, a été érigé de 1731 à 1771 par la Compagnie de la Baie d'Hudson. Pour en savoir plus, visitez www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/mb/prince.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

13 h 30

Visite de l'école Duke of Marlborough

La gouverneure générale rencontrera les élèves de l'école Duke of Marlborough pour discuter de son rôle et de ses responsabilités en tant que gouverneure générale et de ses activités antérieures à titre d'astronaute.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

14 h 20

Visite du Centre d'études nordiques de Churchill

Son Excellence visitera le Centre d'études nordiques de Churchill pour se renseigner sur les recherches subarctiques menées à cet établissement de recherche. À son arrivée, la gouverneure générale sera accueillie par la coordonnatrice scientifique Mme LeeAnn Fishback, le coordonnateur des programmes M. Evan Roberts et la technicienne en recherche saisonnière Mme Erica Gillis. Elle visitera ensuite l'installation à la fine pointe de la technologie et rencontrera des chercheurs qui analysent la santé des épinettes blanches et des bélugas. Elle rencontrera aussi l'équipe qui travaille au projet de Rocket Greens, jardin hydroponique qui apporte des légumes frais à la communauté à longueur d'année.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

18 h 45

Rencontre avec le maire

Son Excellence rencontrera Son Honneur monsieur Michael Spence, maire de Churchill.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

19 h

Partie de quilles avec des membres de la communauté

La gouverneure générale invite les gens de la communauté à se joindre à elle pour une partie de quilles amicale dans le cadre de son initiative GGActive. Les membres du public sont invités à se rencontrer au centre de quilles de la communauté.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Cranberry Portage

le jeudi 26 septembre

10 h 20

Discussion avec des élèves de l'école élémentaire Cranberry Portage

Son Excellence rencontrera des élèves de l'école élémentaire Cranberry Portage pour discuter de son rôle en tant que gouverneure générale et de son expérience à titre d'astronaute.

École élémentaire de Cranberry Portage, 217 2e avenue, autoroute 10, Cranberry Portage

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Reg Klassen, 204-775-974, reg.klassesn@fsdnet.ca

11 h 35

Visite du Musée patrimonial de Cranberry Portage

La gouverneure générale visitera le Musée patrimonial de Cranberry Portage pour se renseigner sur la riche histoire de cette communauté. Ce musée est le fruit d'un effort collectif de membres de la communauté. Pour en savoir plus, visitez www.cpmuseum.ca (en anglais seulement).

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Flin Flon

le jeudi 26 septembre

14 h

Visite du collège Hapnot Collegiate dans le cadre de la Fête de la culture

La gouverneure générale et Leurs Honneurs visiteront le collège Hapnot Collegiate pour participer à la Fête de la culture. Fête de la culture Manitoba est un organisme sans but lucratif qui offre à tous les Manitobains des occasions de prendre part à des activités artistiques et culturelles dans le cadre d'une célébration de trois jours. Pour en savoir plus, visitez www.culturedays.ca/mb.

Collège Hapnot Collegiate, 115, rue Green, Flin Flon

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Steve Lytwyn, 204-687-7506, slytwyn@ffsd.mb.ca

15 h 45

Canotage avec des élèves de l'école McIsaac

La gouverneure générale fera du canot sur le lac Phantom avec des élèves du programme d'immersion française de l'école McIsaac dans le cadre de GGActive.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

18 h

Dîner offert par la ville de Flin Flon

La gouverneure générale et Leurs Honneurs l'honorable Janice C. Filmon, lieutenante-gouverneure du Manitoba, et l'honorable Gary A. Filmon assisteront à un dîner offert par la ville de Flin Flon. La gouverneure générale aura alors l'occasion de faire connaissance et de discuter avec les membres de la communauté. Son Excellence, la lieutenante-gouverneure et le maire de Flin Flon prononceront une allocution lors de la réception.

Auditorium R.H. (salle communautaire), 2, avenue North, Flin Flon

OUVERT AUX MÉDIAS - Durant les discours

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Crystal Kolt, 204-271-0315, crystalkolt@gmail.com

Flin Flon

Le vendredi 27 septembre

9 h 30

Randonnée avec des membres de la communauté

La gouverneure générale se joindra à des membres du public à l'occasion d'une randonnée le long de la promenade Flinty's au lac Ross, dans le cadre de GGActive. Les membres du public sont priés de se réunir autour de l'arche de la promenade, point de départ de la randonnée.

Arche de la promenade du lac Ross

OUVERT AUX MÉDIAS

10 h 45

Visite du site de la société HUDBAY Minerals Inc.

Son Excellence visitera le site de la société HUDBAY Minerals Inc. pour se renseigner sur ses activités minières. HUDBAY est une société d'exploitation minière intégrée qui produit du concentré de cuivre (contenant également de l'or et de l'argent) et du métal de zinc. Pour en savoir plus, visitez www.hudbayminerals.com .

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Josephine Laframboise, Bureau de presse de Rideau Hall, 613-668-1929 (cellulaire), josephine.laframboise@gg.ca

Related Links

http://www.gg.ca/