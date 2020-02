La gouverneure générale effectuera une visite à Thunder Bay

OTTAWA, le 21 févr.2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, se rendra à Thunder Bay du 25 au 26 février 2020.

Durant la visite, la gouverneure générale prononcera une allocution à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques spéciaux pour ensuite encourager les athlètes lors des compétitions. Son Excellence s'adressera à des élèves de l'école secondaire Denis Franklin Cromarty et des étudiants de l'Université Lakehead avant de prendre part à des périodes de questions. De plus, elle invitera des jeunes de la communauté à faire du ski de fond en sa compagnie dans le cadre de l'initiative GGactive. Enfin, elle visitera le Centre d'excellence en aviation pour en savoir plus sur ses deux programmes d'aviation à temps plein.

Voici l'itinéraire détaillé de Son Excellence. Les heures sont indiquées selon l'heure normale de l'Est (UTC-5).

Le mardi 25 février

14 h 30

Visite de l'école secondaire Denis Franklin Cromarty

La gouverneure générale rencontrera des élèves de l'école secondaire Denis Franklin Cromarty afin de les encourager à viser haut et à oser rêver. Son Excellence répondra aussi aux questions des élèves.

Cette école secondaire privée accueille des élèves de nombreuses Premières Nations du district de Sioux Lookout. Pour en savoir plus, visitez nnec.on.ca/index.php/dennis-franklin-cromarty-high-school/ (en anglais seulement).

École secondaire Denis Franklin Cromarty, 315, rue Edward Nord, Thunder Bay (Ontario)

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Dobi Frenette, 807-630-2130, [email protected].

15 h 45

Ski de fond avec des athlètes et des jeunes

Dans le cadre de l'initiative GGactive, Son Excellence fera du ski de fond avec des membres du Centre de développement de l'équipe nationale (CDEN) et des jeunes de la ville. GGactive est une initiative au cours de laquelle la gouverneure générale participe avec des citoyens canadiens à des activités favorisant un mode de vie sain.

Le CDEN de Thunder Bay est une organisation communautaire faisant partie de la structure de Ski de fond Canada et visant à offrir aux skieurs de fond d'élite une formation intensive et des programmes de compétition. Pour en savoir plus, visitez www.ntdctbay.ca.

Pistes de ski de fond Kamview, 851, 20th Side Road, Thunder Bay (Ontario)

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Stacey Levanen, 807-625-3650, [email protected]

18 h 40

Cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques spéciaux

La gouverneure générale prononcera une allocution et procèdera au lancement des Jeux d'hiver d'Olympiques spéciaux Canada de 2020.

Fondée en 1969, la section canadienne de ce mouvement international met à profit le pouvoir transformateur et la joie du sport pour enrichir la vie des Canadiens présentant une déficience intellectuelle. Pour en savoir plus, visitez www.specialolympics.ca.

Fort William Gardens, 901, rue Miles Est, Thunder Bay (Ontario)

MÉDIAS ACCRÉDITÉS SEULEMENT

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Ashleigh Quarrell, 807-627-7240, [email protected].

Le mercredi 26 février

Avant-midi

Épreuves sportives des Jeux olympiques spéciaux

Son Excellence assistera à des activités sportives sur différents sites. Pour en savoir plus, suivez @GGJuliePayette sur Facebook, Twitter et Instagram durant les Jeux.

MÉDIAS ACCRÉDITÉS SEULEMENT

10 h 30

Cérémonie d'ouverture de la Semaine de la recherche et de l'innovation à l'Université Lakehead

La gouverneure générale s'adressera à des étudiants et à des professeurs de l'Université Lakehead. Son Excellence répondra aussi aux questions des étudiants.

L'Université Lakehead accueille neuf chaires de recherche du Canada et possède des installations novatrices telles que le laboratoire Paléo-ADN de renommée mondiale et l'Institut de recherche en bioraffinage. Pour en savoir plus, visitez www.lakeheadu.ca (en anglais seulement).

L'Université Lakehead, 955, rue Oliver, Thunder Bay (Ontario)

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Brandon Walker, 807-343-8372, [email protected].

Après-midi

Épreuves sportives des Jeux olympiques spéciaux

Son Excellence assistera à des activités sportives sur différents sites. Pour en savoir plus, suivez @GGJuliePayette sur Facebook, Twitter et Instagram durant les Jeux.

MÉDIAS ACCRÉDITÉS SEULEMENT

15 h

Visite du Centre d'excellence en aviation du Collège Confederation

La gouverneure générale visitera le Centre d'excellence en aviation (CEA) pour y rencontrer des étudiants des deux programmes d'aviation à temps plein qui y sont offerts : Technicien en aviation - entretien d'aéronefs et Aviation - gestion de vol.

Le CEA a été créé pour aider à répondre à la demande croissante de spécialistes de l'aviation qualifiés. Pour en savoir plus, visitez www.confederationcollege.ca/aviation-centre-of-excellence (en anglais seulement).

Aéroport international de Thunder Bay, 2003, route Derek Burney, Thunder Bay (Ontario)

OUVERT AUX MÉDIAS

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Ashleigh Quarrell, 807-632-5296, [email protected].

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Pour les médias : Charles Anido, Bureau de presse de Rideau Hall, 343-548-1784 (mobile), [email protected]

Liens connexes

http://www.gg.ca/