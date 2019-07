La gouverneure générale effectuera des visites à l'Île-du-Prince-Édouard et aux Îles-de-la-Madeleine

OTTAWA, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, visitera l'Île-du-Prince-Édouard le 17 juillet et les Îles-de-la-Madeleine du 18 au 20 juillet 2019. Lors de sa visite, elle se rendra à Charlottetown, à Grosse-Île, à L'Étang-du-Nord, à Bassin, à Havre-Aubert, à l'Île d'Entrée et à Cap-aux-Meules.

À Charlottetown, la gouverneure générale aura l'occasion de rencontrer pour la première fois le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard. Elle se rendra ensuite aux Îles-de-la-Madeleine où elle rencontrera les maires des municipalités des Îles-de-la-Madeleine et de Grosse-Île, de jeunes entrepreneurs locaux des plus dynamiques ainsi que des citoyens de ce splendide coin de pays. Elle visitera également une mine de sel, important employeur du coin, et des musées relatant la riche histoire des Îles. Enfin, sur une note plus artistique, elle participera à l'inauguration du Festival de Cirque des Îles.

Voici ci-après l'itinéraire détaillé de Son Excellence. Les heures correspondent au fuseau horaire local, heure avancée de l'Atlantique (UTC-3).

Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

le mercredi 17 juillet

18 h 30

Rencontre avec le premier ministre et la lieutenante-gouverneure de l'Île‑du‑Prince‑Édouard

Son Excellence rencontrera l'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, et Son Honneur l'honorable Antoinette Perry, lieutenante-gouverneure de la province.

La Maison du gouvernement

Grosse-Île (Îles-de-la-Madeleine)

le jeudi 18 juillet

13 h

Visite des Mines Seleine

La gouverneure générale visitera les Mines Seleine, la seule mine de sel au Québec.

En 1972, la Société québécoise d'exploration minière (SOQUEM) a découvert sept dômes de sel aux Îles-de-la-Madeleine. Celui qui est localisé sous Grosse-Île est le plus près de la surface terrestre. Depuis 1982, le sel extrait de ce dôme est utilisé pour le déglaçage des routes. La mine est maintenant la propriété de K+S Sel Windsor Ltée.

15 h 10

Rencontre avec la mairesse de Grosse-Île

Son Excellence rencontrera Son Honneur Rose Elmonde Clarke, mairesse de Grosse-Île. La gouverneure générale marchera avec la mairesse dans le secteur Old Harry afin d'en apprendre davantage sur cette petite communauté de 465 habitants.

Grosse-Île est habitée majoritairement par des anglophones, des descendants de colons écossais dont la plupart étaient pêcheurs. C'est la seule partie de l'archipel des Îles-de-la-Madeleine qui ne fait pas partie de la municipalité du même nom. Pour plus d'information, visitez le www.mungi.ca.

787, chemin Principal (Site historique patrimonial de CAMI)

L'Étang-du-Nord (Îles-de-la-Madeleine)

le jeudi 18 juillet

20 h

Inauguration du Festival de Cirque des Îles

La gouverneure générale participera à l'inauguration du Festival de Cirque des Îles dont la première édition se tiendra du 18 au 22 juillet 2019, à Cap-aux-Meules. Elle prononcera une brève allocution pour l'occasion.

Le festival fait la promotion des arts du cirque sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine en organisant chaque année au mois de juillet un événement international proposant des spectacles et des ateliers de cirque. Le Festival de Cirque des Îles travaille en collaboration avec l'École de cirque des Îles afin de permettre à ses élèves de côtoyer des artistes professionnels, d'ici et d'ailleurs, et de prolonger les activités de l'école. Pour plus d'information, visitez le www.festivaldecirquedesiles.com.

École de cirque des Îles, 1-1349, chemin de la Vernière

Bassin (Îles-de-la-Madeleine)

le vendredi 19 juillet

9 h

Visite du Domaine des Salanges

La gouverneure générale visitera le vignoble situé dans les vallons de l'archipel des Îles-de-la-Madeleine.

L'amour de la vigne et celui des grands jardins ont engendré la création de ce vignoble en 2004. Cette entreprise familiale a vu le jour grâce à deux amoureux de ce coin de pays et passionnés de la terre : Dr André Brossard, chiropraticien et idéateur, et Laurence-Olivier Brossard, responsable de la mise en œuvre du projet. Pour plus d'information, visitez le www.domainedessalanges.com.

9 h 45

Visite du Verger Poméloi

Son Excellence se rendra au Verger Poméloi afin de discuter de l'évolution de cette entreprise familiale avec ses propriétaires.

Né en 2008, ce premier verger des Îles-de-la-Madeleine produit divers cidres ainsi que des spiritueux. Pour plus d'information, visitez le www.levergerpomeloi.com.

Havre-Aubert (Îles-de-la-Madeleine)

le vendredi 19 juillet

10 h 30

Musée de la Mer

Son Excellence fera un arrêt au Musée de la Mer situé sur le Cap Gridley, surplombant La Grave, à Havre-Aubert, un lieu profondément lié au patrimoine madelinot.

La Grave était jusqu'au milieu du siècle dernier le port le plus achalandé de l'archipel. Classé site historique par la Commission des biens culturels du Québec en 1983, ce lieu est aujourd'hui très fréquenté par les touristes, surtout en été. Le musée a pour mission d'assurer la sauvegarde du patrimoine des Îles-de-la-Madeleine au cœur du golfe du Saint-Laurent. Pour plus d'information, visitez le www.museedelamer-im.com.

1023, route 199

Île d'Entrée (Îles-de-la-Madeleine)

le vendredi 19 juillet

13 h 15

Rencontre avec des citoyens de l'Île d'Entrée

La gouverneure générale profitera d'une visite à l'Île d'Entrée pour discuter avec des citoyens de l'endroit. La rencontre sera suivie d'une randonnée menant au sommet de Big Hill.

Restaurant Chez Brian Josey, 2, chemin Main

Cap-aux-Meules (Îles-de-la-Madeleine)

le vendredi 19 juillet

15 h 30

Démonstration de recherche et sauvetage en mer

Son Excellence montera à bord du NGCC Baie de Plaisance, récemment ajouté à la flotte de la Garde côtière canadienne, et sera témoin d'une démonstration de recherche et sauvetage.

Le but premier du Programme national de recherche et sauvetage (SAR) de la Garde côtière canadienne est de sauver des vies. Pour plus d'information, visitez le http://www.ccg-gcc.gc.ca/fra/GCC/RES_Sar_maritime.

NGCC Baie de plaisance

17 h

Réception communautaire

Avant de quitter l'archipel, la gouverneure générale prendra part à une réception afin de rencontrer Son Honneur Jonathan Lapierre, maire et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, ainsi que les gens de la communauté madelinienne. Son Excellence signera le livre d'or de la municipalité.

Les Îles-de-la-Madeleine sont situées en plein cœur du golfe du Saint-Laurent. L'archipel jouit d'une réputation enviable sur le plan touristique avec ses falaises de grès rouge baignées par la mer, ses dunes de sable blond qui s'étendent à l'infini, ses petits ports de pêche colorés, son peuple insulaire accueillant et chaleureux et sa vie artistique et culturelle bouillonnante. Pour plus d'information, visitez le www.muniles.ca.

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, 460, chemin Principal

