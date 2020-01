La gouverneure générale du Canada se rendra en Pologne pour le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau

OTTAWA, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, se rendra en Pologne le 27 janvier 2020.

Cette visite suivra celle que la gouverneure générale effectuera à Jérusalem pour participer au cinquième Forum international sur la Shoah, qui se déroulera sous le thème « Se souvenir de la Shoah, lutter contre l'antisémitisme ». En Pologne, elle prendra part aux commémorations entourant le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau, qui était le plus grand camp de concentration et d'extermination nazi. La gouverneure générale rendra hommage aux plus de 1,1 million de personnes qui ont perdu la vie dans ce camp, dont environ 1 million de Juifs.

« Même si 75 années se sont écoulées depuis la libération d'Auschwitz-Birkenau, notre monde n'est pas à l'abri du fléau de l'antisémitisme. Aujourd'hui, beaucoup trop de communautés juives font encore face à des gestes inacceptables d'antisémitisme et de discrimination. Par nos paroles et nos actes, nous devons toujours nous dresser contre la haine et le racisme sous toutes leurs formes. La visite de la gouverneure générale soulignera la volonté du Canada de préserver la mémoire des victimes et des survivants de l'Holocauste, et de promettre de nouveau "Plus jamais". »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La dernière visite de la gouverneure générale Julie Payette en Pologne remonte au mois d'août 2019.

Des députés, y compris le président du Groupe interparlementaire Canada-Israël, Michael Levitt, accompagneront la gouverneure générale au sein de la délégation canadienne.

, accompagneront la gouverneure générale au sein de la délégation canadienne. On s'attend à ce que plus de 200 survivants d'Auschwitz, dont plusieurs Canadiens, participent aux cérémonies commémoratives.

Plus de 6 millions de Juifs et des millions d'autres victimes ont été assassinés pendant les horreurs de l'Holocauste - l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire.

Après la Deuxième Guerre mondiale, environ 40 000 survivants de l'Holocauste se sont réinstallés au Canada.

Le Canada et la Pologne sont des membres actifs de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, une organisation intergouvernementale qui vise à renforcer, à faire progresser et à promouvoir l'éducation et la recherche sur l'Holocauste, ainsi qu'à en perpétuer le souvenir.

Le 27 janvier marquera également la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste et le 20e anniversaire de la Déclaration du Forum international de Stockholm sur l'Holocauste.

anniversaire de la Déclaration du Forum international de sur l'Holocauste. Le Canada et la Pologne entretiennent une relation étroite, ancrée dans une histoire commune et dans une communauté dynamique de plus d'un million de Canadiens d'origine polonaise.

