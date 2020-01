La gouverneure générale du Canada participera au cinquième Forum international sur la Shoah

OTTAWA, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, se rendra à Jérusalem du 22 au 24 janvier 2020.

La gouverneure générale se joindra à des dirigeants de partout dans le monde afin de prendre part au cinquième Forum international sur la Shoah, qui se déroulera à Yad Vashem, le centre international voué à la mémoire de la Shoah. Le forum, qui se déroulera sous le thème « Se souvenir de la Shoah, lutter contre l'antisémitisme », marquera le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau.

Dans le cadre de sa participation, la gouverneure générale déposera une couronne en l'honneur des plus de six millions de Juifs assassinés durant l'Holocauste. 75 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où l'antisémitisme est en hausse au Canada et ailleurs dans le monde, l'éducation et la commémoration des horreurs de l'Holocauste sont plus importantes que jamais.

Durant sa visite, la gouverneure générale rencontrera le président d'Israël, Reuven Rivlin, pour renforcer l'amitié de longue date qui unit le Canada et Israël. De plus, elle prendra part à un dîner offert par le président Rivlin, en compagnie d'autres chefs d'État et représentants gouvernementaux.

« Depuis plus de 70 ans, le Canada et Israël entretiennent une amitié toute particulière, fondée sur le respect mutuel, des valeurs communes et des liens solides entre nos populations. Cette visite, durant laquelle la gouverneure générale représentera le Canada pour rendre hommage à la force et à la résilience du peuple juif, contribuera à resserrer la relation déjà solide entre nos deux pays. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Il s'agira de la première visite officielle de la gouverneure générale Julie Payette à Jérusalem. La dernière visite d'un gouverneur général dans cette ville a été effectuée par le très honorable David Johnston , en 2016.

à Jérusalem. La dernière visite d'un gouverneur général dans cette ville a été effectuée par le très honorable , en 2016. Des députés de tous les partis qui siègent dans le Groupe interparlementaire Canada-Israël, y compris le président Michael Levitt , accompagneront la gouverneure générale au sein de la délégation canadienne.

, accompagneront la gouverneure générale au sein de la délégation canadienne. Le président Rivlin a effectué une visite officielle au Canada du 31 mars au 2 avril 2019.

Près de 35 000 Canadiens vivent en Israël. Pour sa part, la communauté juive du Canada compte plus de 390 000 personnes et constitue la quatrième communauté juive en importance dans le monde.

Après la Deuxième Guerre mondiale, environ 40 000 survivants de l'Holocauste se sont réinstallés au Canada.

Le Canada et Israël sont des membres actifs de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, une organisation internationale qui vise à renforcer, à faire progresser et à promouvoir l'éducation et la recherche sur l'Holocauste, ainsi qu'à en perpétuer le souvenir.

